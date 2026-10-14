中央公園馬車擬2028年退場 曼達尼支持 市議會22日表決

市議會將於22日對禁止中央公園觀光馬車的提案表決，擬於2028年6月前逐步終止這項服務。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會將表決中央公園觀光馬車禁令，若通過將於2028年6月前退場；曼達尼已轉而支持，並要求市府協助車夫轉業。

市議會將於22日(周四)對禁止中央公園觀光 馬車的提案進行表決，擬於2028年6月前逐步終止這項在紐約有百餘年歷史的服務。目前提案已獲全體51名議員中過半數支持，延續近20年的禁馬車爭議有望迎來轉折。

市議長朱曼寧(Julie Menin)13日宣布這項表決的安排，市議會發言人確認，提案在7月公聽會後經過修訂，除停止核發新馬車執照、禁止馬車在公園營運，也進一步明確市府須設立的轉業支援計畫，協助受影響的車夫及業者尋找新收入來源。

多年來，動物權益倡議人士持續要求停止觀光馬車服務；今年6月，一匹拉車馬倒地死亡，數周後，18歲印度遊客馬哈詹(Romanch Mahajan)又在中央公園從失控馬車上墜落身亡。市議員其後將提案命名為「馬哈詹案」(Romanch's Law)，其家屬也在7月公聽會要求禁止馬車，認為悲劇本可避免。

朱曼寧表示，馬車雖是紐約逾百年的歷史傳統，但在日益繁忙的中央公園，已成為愈來愈大的公共安全隱患。她稱，現狀已無法接受。

據多家媒體報導，市長曼達尼 (Zohran Mamdani)市府原先對提案有所保留，如今支持修訂版本。

代表馬車車夫及業者的運輸工人工會第100分會(TWU Local 100)一直反對禁令，主張透過安全改革保留行業，並批評原版提案未充分保障從業者生計。

統計顯示，目前約有208名持牌車夫，部分車夫在聽證會上表示，其年收入約6萬至7萬元，質疑市府能否提供薪酬相若、且符合其技能的工作。

朱曼寧表示，修訂法案將要求市府協助從業者轉業，在保障居民、遊客及馬匹安全的同時，也為受影響勞工提供新的經濟機會。