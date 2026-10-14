市警遭指處理抗議不當 曼達尼為局長辯護

儘管受到民主社會主義團體的施壓，曼達尼仍力挺蒂池，重申絕不會解雇她。(本報檔案照)

AI摘要 文章摘要整理： 曼達尼面對盟友施壓仍力挺市警局長蒂池，稱其在反腐與降罪上有成效；同時，警方處理大理石山ICE抗議的方式也引發左翼批評。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)13日表示，他沒有計畫解雇市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)，再次重申了他對蒂池的支持。曼達尼的民主社會主義者盟友此前不斷施壓，指責市警察局對上周的大理石山(Marble Hill)槍擊 案件引發的抗議活動處理不當。

曼達尼13日上午再次表示，「蒂池是紐約市 警察局長，我沒有計畫改變這一點」。不久後，他與蒂池一同出席了在砲台公園城(Battery Park City)舉行的紀念42名市警察局殉職成員的儀式。

曼達尼為他留任蒂池的決定辯護，指出蒂池在與他共事期間，在打擊警局內部腐敗和降低犯罪率方面取得了顯著成效，「我之所以決定任命蒂池擔任警察局長，是因為她曾成功清除紐約市警察局高層的腐敗，同時降低了全市的犯罪率」。曼達尼還補充說，在他與蒂池共事的十個月裡，紐約市的謀殺案、槍擊案和槍擊受害者人數都創下了歷史新低。

美國民主社會主義者紐約市分會(NYC-DSA)9日發表聲明，批評蒂池和市警察局對於8日聯邦移民及海關執法局(ICE)執法人員在大理石山槍擊一名車內男子後引發的抗議活動處理不當。

NYC-DSA認為ICE車隊離開醫院時，市警為其推開抗議者，替聯邦車輛清出通道，這就是協助ICE。紐約州第13國會選區民主黨提名人阿維拉-舍瓦利耶(Darializa Avila-Chevalier)則指責市警在他示威時使用暴力，將她推倒在地。她認為市警察局保護的是ICE特工，而不是紐約市民，得到曼達尼支持的阿維拉-舍瓦利耶還認為市警的處理違背了紐約庇護城市政策的精神。