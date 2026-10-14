我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

烏克蘭無人機：仰賴中製零件 轉向台和盟國採購有難處

主管一句話讓你想整晚？醫：小心「反芻思考」讓身體累不停

市警遭指處理抗議不當 曼達尼為局長辯護

記者胡聲橋╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
儘管受到民主社會主義團體的施壓，曼達尼仍力挺蒂池，重申絕不會解雇她。(本報檔案照...
儘管受到民主社會主義團體的施壓，曼達尼仍力挺蒂池，重申絕不會解雇她。(本報檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

曼達尼面對盟友施壓仍力挺市警局長蒂池，稱其在反腐與降罪上有成效；同時，警方處理大理石山ICE抗議的方式也引發左翼批評。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)13日表示，他沒有計畫解雇市警察局長蒂池(Jessica S. Tisch)，再次重申了他對蒂池的支持。曼達尼的民主社會主義者盟友此前不斷施壓，指責市警察局對上周的大理石山(Marble Hill)槍擊案件引發的抗議活動處理不當。

曼達尼13日上午再次表示，「蒂池是紐約市警察局長，我沒有計畫改變這一點」。不久後，他與蒂池一同出席了在砲台公園城(Battery Park City)舉行的紀念42名市警察局殉職成員的儀式。

曼達尼為他留任蒂池的決定辯護，指出蒂池在與他共事期間，在打擊警局內部腐敗和降低犯罪率方面取得了顯著成效，「我之所以決定任命蒂池擔任警察局長，是因為她曾成功清除紐約市警察局高層的腐敗，同時降低了全市的犯罪率」。曼達尼還補充說，在他與蒂池共事的十個月裡，紐約市的謀殺案、槍擊案和槍擊受害者人數都創下了歷史新低。

美國民主社會主義者紐約市分會(NYC-DSA)9日發表聲明，批評蒂池和市警察局對於8日聯邦移民及海關執法局(ICE)執法人員在大理石山槍擊一名車內男子後引發的抗議活動處理不當。

NYC-DSA認為ICE車隊離開醫院時，市警為其推開抗議者，替聯邦車輛清出通道，這就是協助ICE。紐約州第13國會選區民主黨提名人阿維拉-舍瓦利耶(Darializa Avila-Chevalier)則指責市警在他示威時使用暴力，將她推倒在地。她認為市警察局保護的是ICE特工，而不是紐約市民，得到曼達尼支持的阿維拉-舍瓦利耶還認為市警的處理違背了紐約庇護城市政策的精神。

精華 FAQ

  • 曼達尼明確表示沒有計畫解雇蒂池，並再次公開重申支持她，強調她仍是紐約市警察局長，自己不打算改變這項任命。

  • 他指出，蒂池在任內清除警局高層腐敗，並協助降低犯罪率；他還說兩人共事10個月期間，紐約市的謀殺、槍擊和槍擊受害者都創下新低。

  • NYC-DSA認為，警方在ICE車隊離開醫院時替聯邦車輛推開抗議者，等同協助ICE；另有民主黨提名人指控自己示威時遭警方暴力推倒。

槍擊 紐約市 曼達尼

上一則

年年追加經費 26學區擬動員家長請願：不能都等學校申請才補錢

下一則

紐約拒逾1.6萬宗ICE拘留請求 DHS批霍楚、曼達尼妨礙執法
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

移民執法傷人效應 DSA譴責促撤換市警局長 市府：無意換人

移民執法傷人效應 DSA譴責促撤換市警局長 市府：無意換人
ICE當街開槍 曼達尼斥執法太魯莽「像大規模槍案兇手」

ICE當街開槍 曼達尼斥執法太魯莽「像大規模槍案兇手」
ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果

ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果
10年首次 紐約檢討市警用武政策 工會批：無助公共安全

10年首次 紐約檢討市警用武政策 工會批：無助公共安全

熱門新聞

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05
被祈福黨騙走價值 18萬元錢財的陳女士到亞總會求助 。(記者胡聲橋╱攝影)

華婦遇祈福黨握手擁抱後頭暈 一生積蓄18萬元連同金飾被騙光

2026-10-07 19:02

超人氣

更多 >
洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」

洪金寶深夜突發聲明 與合作多年前代表「終止所有瓜葛」
夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...

夫妻各帶幾千元入境 被海關請入「小黑屋」 原因...
為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難

為何美國非保台不可？美學者：失守將引爆3大災難
白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統

白宮新發言人首秀翻車？14分鐘記者會失言把丈夫說成總統
爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐

爭議纏身 季伏爾辭希臘大使：永遠感激川普、魯比歐