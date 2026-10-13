10年首次 紐約檢討市警用武政策 工會批：無助公共安全
紐約市長曼達尼宣布檢討市警10年未修訂的武力使用政策，並加強監督、紀律與退休通報；但警察工會強烈反對，認為此舉無助公共安全。
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紐約市長曼達尼宣布檢討市警10年未修訂的武力使用政策，並加強監督、紀律與退休通報；但警察工會強烈反對，認為此舉無助公共安全。
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)12日宣布，將針對紐約市警(NYPD)啟動十年來首次武力使用政策的檢討，預計歷時數月，並將開放公眾提供意見。市府同時將增撥260萬元支持警務監督，並加強警員紀律處分及退休通報程序。
「當政府對紐約客使用武力時，問責標準必須最為嚴格」，曼達尼表示，警方應只在合法、審慎且必要的情況下使用武力，並須確保警員獲得適當指引及訓練，讓危機中求助的居民及家人得到尊重。
檢討由市調查局(DOI)旗下獨立的市警監察長辦公室(OIG-NYPD)負責。新增撥款將使該辦公室人手增至目前的三倍，加強對警務政策及運作的監督。
此次檢討正值一名涉及2024年皇后區警察槍擊案的警員，在紀律審訊前退休，引發死者家屬不滿。當年，19歲的羅薩里奧(Win Rozario)在家中精神狀態不穩，警方接獲求助後到場，最終將他擊斃。州檢察長未提出刑事檢控，但市民投訴審查委員會(CCRB)對兩名警員提出紀律指控，其中一人在審訊前離職，另一人的案件則繼續處理。
市府表示，警方已設立通報系統，確保警員退休前完成紀律程序；另將加強向州府通報涉及紀律指控的退休警員，防止面臨嚴重違紀指控者轉往州內其他警局。市警亦將建立正式程序，向公眾通報警員造成死亡或重傷的事件。
曼達尼競選期間曾承諾改革市警，但上任後因警方加強生活品質違規執法，以及尚未解散「戰略應變小組」(Strategic Response Group)，受到左翼團體批評。近日的布朗士區移民執法槍擊案，也引發進步派對紐約市警配合聯邦執法的指控、以及撤換警察局長蒂池(Jessica Tisch)的呼聲。
警員工會(PBA)主席亨德里(Patrick Hendry)表示，工會已向市府反映多起CCRB「運作失當及反警察偏見」的例子，檢討也應涵蓋該機構。他批評，曼達尼的「激進支持者希望徹底拆解市警」，此次宣布意在安撫他們，「這不會奏效，也不會讓紐約客更安全」。
市警探員工會(DEA)主席蒙羅(Scott Munro)亦表示，「不能一邊削弱士氣、逼走資深探員、打擊新人加入的意願，又一邊期待公共安全改善」。他認為，市長應支持探員，而非把警員視為問題本身、令其更難履行職務。
市府表示，這是10年來首次全面檢討，目的是提高警方使用武力的問責標準，確保只在合法、審慎且必要時動武，並改善指引、訓練與對民眾的尊重。 市府將增撥260萬元給OIG-NYPD，讓監察人手增至3倍，並建立通報系統，要求警員在退休前完成紀律程序，同時向州府通報涉紀律指控的退休警員。 PBA與DEA都批評改革帶有政治安撫意味，認為CCRB存在偏見，且削弱士氣、趕走資深探員、打擊新血加入意願，最終反而無助於提升公共安全。
精華 FAQ
市府表示，這是10年來首次全面檢討，目的是提高警方使用武力的問責標準，確保只在合法、審慎且必要時動武，並改善指引、訓練與對民眾的尊重。
市府將增撥260萬元給OIG-NYPD，讓監察人手增至3倍，並建立通報系統，要求警員在退休前完成紀律程序，同時向州府通報涉紀律指控的退休警員。
PBA與DEA都批評改革帶有政治安撫意味，認為CCRB存在偏見，且削弱士氣、趕走資深探員、打擊新血加入意願，最終反而無助於提升公共安全。
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