10年首次 紐約檢討市警用武政策 工會批：無助公共安全

紐約市長曼達尼宣布針對紐約市警啟動十年來首次武力使用的政策檢討，同時加強警員紀律處分及退休通報程序。(市長辦公室提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市長曼達尼宣布檢討市警10年未修訂的武力使用政策，並加強監督、紀律與退休通報；但警察工會強烈反對，認為此舉無助公共安全。

紐約市 長曼達尼 (Zohran Mamdani)12日宣布，將針對紐約市警(NYPD)啟動十年來首次武力使用政策的檢討，預計歷時數月，並將開放公眾提供意見。市府同時將增撥260萬元支持警務監督，並加強警員紀律處分及退休 通報程序。

「當政府對紐約客使用武力時，問責標準必須最為嚴格」，曼達尼表示，警方應只在合法、審慎且必要的情況下使用武力，並須確保警員獲得適當指引及訓練，讓危機中求助的居民及家人得到尊重。

檢討由市調查局(DOI)旗下獨立的市警監察長辦公室(OIG-NYPD)負責。新增撥款將使該辦公室人手增至目前的三倍，加強對警務政策及運作的監督。

此次檢討正值一名涉及2024年皇后區警察槍擊案的警員，在紀律審訊前退休，引發死者家屬不滿。當年，19歲的羅薩里奧(Win Rozario)在家中精神狀態不穩，警方接獲求助後到場，最終將他擊斃。州檢察長未提出刑事檢控，但市民投訴審查委員會(CCRB)對兩名警員提出紀律指控，其中一人在審訊前離職，另一人的案件則繼續處理。

市府表示，警方已設立通報系統，確保警員退休前完成紀律程序；另將加強向州府通報涉及紀律指控的退休警員，防止面臨嚴重違紀指控者轉往州內其他警局。市警亦將建立正式程序，向公眾通報警員造成死亡或重傷的事件。

曼達尼競選期間曾承諾改革市警，但上任後因警方加強生活品質違規執法，以及尚未解散「戰略應變小組」(Strategic Response Group)，受到左翼團體批評。近日的布朗士區移民執法槍擊案，也引發進步派對紐約市警配合聯邦執法的指控、以及撤換警察局長蒂池(Jessica Tisch)的呼聲。

警員工會(PBA)主席亨德里(Patrick Hendry)表示，工會已向市府反映多起CCRB「運作失當及反警察偏見」的例子，檢討也應涵蓋該機構。他批評，曼達尼的「激進支持者希望徹底拆解市警」，此次宣布意在安撫他們，「這不會奏效，也不會讓紐約客更安全」。

市警探員工會(DEA)主席蒙羅(Scott Munro)亦表示，「不能一邊削弱士氣、逼走資深探員、打擊新人加入的意願，又一邊期待公共安全改善」。他認為，市長應支持探員，而非把警員視為問題本身、令其更難履行職務。