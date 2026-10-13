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比全美多4.2年 紐約客預期壽命83.2歲 亞太裔86.9歲居首

記者曹馨元╱紐約報導
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據「健康紐約」計畫公布的報告顯示，亞太裔預期壽命達86.9歲，居各族裔之首。(記...
據「健康紐約」計畫公布的報告顯示，亞太裔預期壽命達86.9歲，居各族裔之首。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市2024年預期壽命升至83.2歲，提前達成市府目標，主因是新冠、凶殺與藥物過量死亡下降，但族裔間壽命差距仍待改善。

紐約市居民的預期壽命再創新高，據市衛生局初步數據顯示，2024年紐約客預期壽命達83.2歲，較同年全美平均的79歲高出4.2歲，並提前達成市府原定於2030年實現的83歲目標。另據這項數據，亞太裔預期壽命達86.9歲，居各族裔之首。

市府於2023年推出「健康紐約」(HealthyNYC)公共衛生計畫，透過減少慢性疾病、藥物過量、暴力及新冠等造成的過早死亡，提高居民預期壽命。市府去年11月根據2024年初步數據，宣布提前達標；全美79歲的數字則來自聯邦疾病防治中心(CDC)的最終統計。

紐約市2021年的預期壽命為80.7歲，至2024年增加2.5歲，也超越2019年及2023年同為82.6歲的歷來最高紀錄。

市衛生局指出，改善主要來自新冠死亡大幅減少。2021年至2024年間，新冠死亡人數下降93.1%，凶殺及藥物過量死亡亦有所減少，反映城市逐步走出疫情造成的健康衝擊。

不過，預期壽命是根據人口死亡率推算的統計指標，並非對個人壽命的預測；數字上升，也不意味著居住在紐約本身會令人更健康。

同時，族裔差距仍是市府面對的重要挑戰。2023年最終數據顯示，非洲裔居民預期壽命為78.3歲，白人為83.3歲、西語裔為82.8歲，亞裔及太平洋島民則為86.9歲。非洲裔與白人居民相差五歲，差距仍大於疫情前。

時任代理衛生局長莫爾斯(Michelle Morse)在宣布達標時表示，「雖然我們已達成這項目標，但工作尚未完成」。

「健康紐約」計畫將繼續針對癌症、自殺、孕產婦死亡及其他健康風險推動措施。除了延長全市居民的平均壽命，如何縮小不同群體的差距，仍是公共衛生工作的重點。

精華 FAQ

  • 根據市衛生局初步數據，2024年紐約客預期壽命為83.2歲，比全美平均79歲高出4.2歲，也提前達到市府原訂2030年完成的83歲目標。

  • 市衛生局指出，壽命提升主要來自新冠死亡大幅減少，2021年至2024年間下降93.1%，同時凶殺與藥物過量死亡也有所下降，反映疫情衝擊逐步緩解。

  • 族裔差距仍然明顯，2023年最終數據顯示非洲裔為78.3歲、白人83.3歲、西語裔82.8歲、亞太裔86.9歲，非洲裔與白人相差5歲，顯示公共衛生仍需聚焦縮小不平等。

紐約市 CDC 聯邦疾病防治中心

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