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紐約哥倫布日遊行 霍楚出席 曼達尼缺席引爭議

記者曹馨元╱紐約報導
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紐約第82屆哥倫布日遊行12日在曼哈頓第五大道舉行，逾100個團體帶來花車、樂隊...
紐約第82屆哥倫布日遊行12日在曼哈頓第五大道舉行，逾100個團體帶來花車、樂隊及歌舞表演。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約第82屆哥倫布日遊行在第五大道登場，霍楚到場支持，但曼達尼缺席並曾批評哥倫布，引發部分民眾不滿與討論。

紐約市第82屆哥倫布日遊行12日在曼哈頓第五大道舉行，逾100個團體帶來花車、樂隊及歌舞表演，慶祝義大利裔對美國歷史、文化及社會的貢獻，吸引大批民眾沿途觀賞。

遊行由哥倫布公民基金會(Columbus Citizens Foundation)主辦，於上午11時30分至下午3時，沿第五大道從47街行進至72街。主辦方稱，這是全球規模最大的義裔文化慶祝活動。今年適逢美國建國250周年，遊行以「兩面旗幟，一個家園」(Two Flags, One Home)為主題，透過星條旗與綠白紅三色旗，呈現義裔移民對故土的情感，以及在美國落地生根的歷程。基金會表示，活動亦紀念移民先人帶來的傳統，以及歷代義裔對社區與國家的貢獻。

今年遊行大禮官為橋水基金創辦人達里奧(Ray Dalio)，由兒子代為出席；受表彰者包括美國大使里祖托(Leandro Rizzuto)及醫師、哥倫比亞大學教授格拉尼耶里(Evelyn Granieri)。去年遊行因風暴取消，今年重新登場，讓參與者延續年度相聚的傳統。

紐約市警、消防及清潔等公共服務部門亦參與遊行，與學校樂隊、歌手及舞者共同展示社區活力。州長霍楚(Kathy Hochul)到場，沿途向觀眾致意；義大利裔州主計長狄拿波利(Thomas DiNapoli)、長島聯邦眾議員蘇奧齊(Tom Suozzi)亦參與遊行。

然而市長曼達尼(Zohran Mamdani)的缺席，則引發部分觀眾不滿，認為他應到場支持義裔社區，不過也有人希望把焦點留在文化慶祝上。曼達尼過去曾批評哥倫布對原住民的殖民暴力，並主張移除相關雕像，但近日亦發布影片慶祝義裔文化月，肯定移民對紐約的貢獻。儘管未參與此次慶典，市府表示未來數周將在市長官邸舉辦義裔文化招待會。

今年適逢美國建國250周年，遊行以「兩面旗幟，一個家園」為主題。(記者曹馨元╱攝...
今年適逢美國建國250周年，遊行以「兩面旗幟，一個家園」為主題。(記者曹馨元╱攝影)

活動不僅慶祝義大利及義裔美國人的文化，也紀念先人帶來的傳統，以及歷代義裔對社區與...
活動不僅慶祝義大利及義裔美國人的文化，也紀念先人帶來的傳統，以及歷代義裔對社區與國家的貢獻。(記者曹馨元╱攝影)

精華 FAQ

  • 遊行於曼哈頓第五大道舉行，從47街行進至72街，吸引逾100個團體參與，並有花車、樂隊與歌舞表演，是規模相當大的義裔文化慶典。

  • 今年主題為「兩面旗幟，一個家園」，以星條旗與義大利綠白紅三色旗呈現義裔移民對故土的情感，也強調他們在美國落地生根與對社會的貢獻。

  • 曼達尼未出席遊行，部分觀眾認為他應支持義裔社區，但他過去曾批評哥倫布的殖民暴力。市府則表示，未來數周會在市長官邸舉辦義裔文化招待會。

曼達尼 霍楚 紐約市

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