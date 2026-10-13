聯邦允撥款 新「租戶保護住房券」12月啟動

據市府數據，目前仍有6273戶紐約市家庭使用即將到期的緊急住房券。NYCHA已協助540名受助者轉入其他住房，HPD則將69人轉入其他援助計畫，但大部分家庭仍依賴原有補助。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 聯邦住房及城市發展部宣布以新「租戶保護住房券」接替即將用罄的EHV，紐約市逾6200戶家庭可望續獲租金援助，但實際分配金額仍待公布。

紐約市 逾6200戶家庭原本面臨聯邦住房補助到期、可能無力續租的危機，如今可望獲得新一輪長期租金 援助。聯邦住房及城市發展部(HUD)日前發布新指引，表示將以「租戶保護住房券」(Tenant Protection Vouchers)取代即將到期的「緊急住房券」(Emergency Housing Voucher，EHV)，新計畫預計12月啟動。

緊急住房券是國會2021年疫情 期間設立的住房援助計畫，主要協助受疫情經濟衝擊的低收入家庭、家暴受害者及無家可歸人士。紐約市當時獲得全美最大一筆住房券配額，原先外界預期該資金可支撐至2030年前後。

HUD去年3月表示，相關資金已接近用罄，且未提出替代方案。市住房保護和發展局(HPD)及紐約市房屋局(NYCHA)其後一直尋找臨時資金來源，以避免租戶因補助中斷而無家可歸。

今年1月，國會透過跨黨派撥款法案要求HUD提供替代住房券，但川普政府官員認為條文要求不夠明確。國會上月再通過措辭更清楚的法案後，HUD如今正式發布新指引。

據市府數據，目前仍有6273戶紐約市家庭使用即將到期的緊急住房券。NYCHA已協助540名受助者轉入其他住房，HPD則將69人轉入其他援助計畫，但大部分家庭仍依賴原有補助。

新指引顯示，替代計畫將在緊急住房券資金耗盡後於12月開始。HUD並表示，將為截至9月30日仍透過EHV租屋的所有家庭提供新住房券，地方住房機構所獲金額則將依受助戶平均租金計算。

不過，紐約市最終可獲得多少資金仍未確定，國會已為全國撥出6億60萬元，但HUD尚未公布各地具體分配。市府發言人勞申巴赫(Matt Rauschenbach)表示，這項指引是「令人歡迎的消息」，但HPD與NYCHA目前仍在等待進一步資訊。

聯邦參議員陸天娜(Kirsten Gillibrand)表示，這項新安排可讓仰賴住房券維持住所的數千個紐約家庭「終於稍微安心」。但不少租戶與房東則仍持審慎態度。住房倡議組織New Destiny Housing表示，目前最關鍵的問題，是確認聯邦撥款是否足以涵蓋所有仍持有有效住房券的家庭。