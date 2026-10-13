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市公園局深夜「開放式」足球活動 延長至11月底

記者胡聲橋╱紐約報導
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市公園局深夜「開放式」足球活動將延長至11月底。(市公園局提供)
市公園局深夜「開放式」足球活動將延長至11月底。(市公園局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市公園局將深夜開放式足球活動延長至11月30日，並持續在五大區五座公園提供夜間觀賽與參與空間。

市公園局(NYC Parks)近日宣布 ，深夜「開放式」足球活動將延長至11月30日(周一)，而在此次結束後，下一屆的足球觀賽活動將於2027年4月1日至9月30日再次舉辦。

深夜「開放式」足球活動今年夏季每晚10時至凌晨2時在紐約市五大區的五個公園舉行，他們分別是布朗士區的Soundview公園、曼哈頓的哈林河公園(Harlem River Park)、皇后區的阿斯托利亞公園(Astoria Park)、布碌崙(布魯克林)的Calvert Vaux公園以及史泰登島的Fairview公園。

該活動最初是今年世界盃期間的試點項目，當時共有超過4500人參與。市公園局現在決定將該活動延期。市公園局局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)表示，「我們這樣做是為了更好地服務市民，我們知道紐約人喜歡夜生活，我們很高興能與他們見面，並提供這項寶貴的資源 」。

這項足球活動由NYC FOOTY組織和舉辦，該組織創始人兼執行長帕圖(Tarek Pertew)表示，他們將把世界盃帶給紐約的足球熱繼續下去，「主辦方會確保每個人都能參與其中。我們不會拒絕任何人。我們知道世界盃對紐約的影響非常巨大」。

所有想參加深夜「開放式」足球活動者都必須簽署一份免責聲明，該聲明可在NYC Open Play網站上找到。

精華 FAQ

  • 局方表示，延長活動是為了更好服務市民，因為紐約人喜歡夜生活，也希望持續提供這項受歡迎且有價值的公共資源。

  • 活動在紐約市五大區的五座公園舉行，包括Soundview公園、Harlem River Park、Astoria Park、Calvert Vaux公園與Fairview公園，時間為每晚10時至凌晨2時。

  • 所有參加者都必須先簽署免責聲明，相關表格可在NYC Open Play網站查詢下載。主辦方表示活動採開放參與，不會拒絕任何人。

布碌崙 皇后區 曼哈頓

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