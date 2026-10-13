市公園局深夜「開放式」足球活動 延長至11月底

市公園局深夜「開放式」足球活動將延長至11月底。(市公園局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市公園局將深夜開放式足球活動延長至11月30日，並持續在五大區五座公園提供夜間觀賽與參與空間。

市公園局(NYC Parks)近日宣布 ，深夜「開放式」足球活動將延長至11月30日(周一)，而在此次結束後，下一屆的足球觀賽活動將於2027年4月1日至9月30日再次舉辦。

深夜「開放式」足球活動今年夏季每晚10時至凌晨2時在紐約市五大區的五個公園舉行，他們分別是布朗士區的Soundview公園、曼哈頓 的哈林河公園(Harlem River Park)、皇后區 的阿斯托利亞公園(Astoria Park)、布碌崙 (布魯克林)的Calvert Vaux公園以及史泰登島的Fairview公園。

該活動最初是今年世界盃期間的試點項目，當時共有超過4500人參與。市公園局現在決定將該活動延期。市公園局局長島村特麗莎(Tricia Shimamura)表示，「我們這樣做是為了更好地服務市民，我們知道紐約人喜歡夜生活，我們很高興能與他們見面，並提供這項寶貴的資源 」。

這項足球活動由NYC FOOTY組織和舉辦，該組織創始人兼執行長帕圖(Tarek Pertew)表示，他們將把世界盃帶給紐約的足球熱繼續下去，「主辦方會確保每個人都能參與其中。我們不會拒絕任何人。我們知道世界盃對紐約的影響非常巨大」。

所有想參加深夜「開放式」足球活動者都必須簽署一份免責聲明，該聲明可在NYC Open Play網站上找到。