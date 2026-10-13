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華埠現冒名招聘告示 世報澄清並非本報發布

記者曹馨元╱紐約報導
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曼哈頓華埠堅尼路街頭出現一則以「世界日報誠聘生活助理」為題的招聘告示，但實則並非...
曼哈頓華埠堅尼路街頭出現一則以「世界日報誠聘生活助理」為題的招聘告示，但實則並非由世界日報所張貼，呼籲民眾不要誤信。(記者曹馨元/攝影)

曼哈頓華埠堅尼路(Canal St.)街頭12日出現一則以「世界日報誠聘生活助理」為題的招聘告示，以每小時35元的薪資呼籲有興趣者聯繫；對此世界日報澄清，本報並未聘雇這個職位，也沒有張貼這些招聘海報，提醒民眾切勿誤信。

告示以「用愛陪伴，用心服務」為標語，聲稱工作包括陪伴退休教授、老師參加公益活動，以及協助安排簡單日常出行，時薪35元；應徵者須有耐心、責任心並善於溝通。告示底部另印有「世界日報招聘信息誠意推薦」字樣。

世報記者多次撥打告示所列電話，最終聯繫上一名男子，該男子稱，告示是為姑媽招聘生活助理，職位與世界日報沒有任何關係。當被問及為何使用世界日報名義徵聘時，對方表示由於華人社區認識世界日報的人較多，因此借用本報名義，希望吸引更多人應徵。

世界日報表示，本報若有招聘需求，只會透過世界日報報紙、世界新聞網及其他官方管道發布，絕不會隨意在街頭張貼招聘告示。民眾看到以本報名義發布的可疑招聘信息，應直接聯絡世界日報查證；在確認真偽前，切勿提供身分證件、銀行帳戶等個人資料，也不要向對方支付任何費用。

世界日報

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