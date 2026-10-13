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布碌崙亞馬遜物流中心外槍響 2人中彈

記者胡聲橋╱紐約報導
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亞馬遜物流中心外11晚間發生一起槍擊案，導致一男一女受槍傷。(Citizen截圖...
亞馬遜物流中心外11晚間發生一起槍擊案，導致一男一女受槍傷。(Citizen截圖)

AI摘要

文章摘要整理：

布碌崙紅鉤區亞馬遜物流中心外晚間發生槍擊，造成1男1女中彈受傷，警方研判男子可能是目標，女子則是無辜波及，目前嫌犯仍在逃。

位於布碌崙(布魯克林)紅鉤區(Red Hook)的一家亞馬遜物流中心外11日晚發生槍擊案，導致一名男子和一名女子受槍傷。

這起槍擊案發生在晚11時15分左右，具體地點是在希克斯街(Hicks street)交海灣街(Bay Street)附近，就在亞馬遜物流中心門外。這個地方人來人往，並不僻靜。在這起槍擊案中，一名23歲的男子右肩中槍，一名25歲的女子胸部中槍。

警方稱，該名受傷男子很可能就是槍手的目標，當時他正和同樣為亞馬遜員工的女友從公車站步行前往物流中心，過程中他的女友並未受傷；另名受槍傷的25歲女子則是從一家熟食店返回物流中心的路上，無辜受到牽連，警方認為她並非槍擊案的目標。

警方和急救人員接到報案後，迅速趕到現場，這兩名槍擊受害者都被送往瑪摩利醫院接受治療，目前傷情穩定。

據目擊者稱，兩名男子駕駛一輛白色日產Altima轎車逃離現場，去向不明。警方認為這兩人就是嫌犯，但截至目前為止尚未有人被逮捕。警方沒有說明犯案的動機，也沒有說明是什麼具體原因導致這起槍擊案，以及這起槍擊案是否與亞馬遜物流中心有關聯。

亞馬遜公司就這一事件發表聲明稱，「我們對這起毫無意義的暴力事件深感悲痛，並將全力支持我們的員工度過這段艱難時期。我們正與紐約市警察局密切合作，協助他們進行調查，並將繼續配合警方查明此案嫌犯身分」。

亞馬遜物流中心外11晚間發生一起槍擊案，導致一男一女受槍傷。(Citizen截圖...
亞馬遜物流中心外11晚間發生一起槍擊案，導致一男一女受槍傷。(Citizen截圖)

精華 FAQ

  • 事件發生在布碌崙紅鉤區希克斯街交海灣街附近，時間約為晚11時15分，就在亞馬遜物流中心門外，地點人來人往，並非偏僻區域。

  • 1名23歲男子右肩中槍，1名25歲女子胸部中槍，兩人都在警方與急救人員到場後送往瑪摩利醫院治療，目前傷勢均屬穩定。

  • 目擊者稱有2名男子駕駛白色日產Altima逃離現場，警方認為他們就是嫌犯，但截至目前尚未有人被捕，犯案動機與是否涉及物流中心仍未明。

布碌崙 亞馬遜 槍擊

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