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Q44公車乘客口角 男腿部遭刺送醫

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區法拉盛Q44公車11日發生兩名乘客爆發肢體衝突，造成一人受傷。（記者戴慈慧...
皇后區法拉盛Q44公車11日發生兩名乘客爆發肢體衝突，造成一人受傷。（記者戴慈慧/攝影）

AI摘要

文章摘要整理：

皇后區法拉盛一輛Q44-SBS公車上，2名乘客發生口角後演變成肢體衝突，1名56歲男子腿部遭刺傷，送醫後情況穩定，警方已帶回相關人士調查。

皇后區法拉盛11日上午發生一起在公車上的傷人案件，一名56歲男子搭乘Q44-SBS公車時，疑與另一名乘客發生口角，雙方爭執隨後升級為肢體衝突，男子遭利器刺傷腿部，送醫後情況穩定。警方已帶回一名相關人士調查。

案件發生在11日上午約9時20分，地點位於法拉盛緬街(Main Street)與39大道(39th Avenue)附近。當時公車上兩名乘客發生言語爭執，隨後演變成暴力衝突，其中一名56歲男子腿部遭刺傷。

警方表示，傷者由緊急醫療人員送往附近醫院治療，送醫時情況穩定。警方案後帶回一名與案件有關的人士進行調查，截至目前，尚未確認是否有人正式遭到逮捕或起訴。

案發地點距離緬街與羅斯福大道(Roosevelt Avenue)交叉口僅約一個街口，附近有地鐵7號線及長島鐵路法拉盛緬街站，是法拉盛主要的大眾運輸轉乘區。

警方仍在調查事件經過，雙方身分、爭執起因以及使用的武器等細節尚待釐清。若民眾有線索，可立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機傳送簡訊至274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用軟體「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生於11日上午約9時20分，地點在法拉盛緬街(Main Street)與39大道(39th Avenue)附近，屬於Q44-SBS公車上的衝突事件。

  • 受傷的是1名56歲男子，腿部遭利器刺傷後，由緊急醫療人員送往附近醫院治療；警方表示他送醫時情況穩定，並無生命危險。

  • 警方已帶回1名與案件有關的人士協助調查，但目前尚未確認是否已有正式逮捕或起訴；雙方身分、爭執原因及使用武器都還在釐清中。

法拉盛 皇后區 長島鐵路

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