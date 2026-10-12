公校年度演說喊停 家長質疑教育藍圖
紐約市教育總監薩謬思未在9月發表年度校務演說，引發家長質疑市府教育藍圖；同時，閱讀成績下滑、長期缺勤與入學減少等問題持續惡化。
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紐約市教育總監薩謬思未在9月發表年度校務演說，引發家長質疑市府教育藍圖；同時，閱讀成績下滑、長期缺勤與入學減少等問題持續惡化。
紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)今年未循近年慣例，在9月發表「校務現況」(State of Our Schools)演說。市教育局確認，目前尚未安排相關演說，此舉引發部分家長及教育倡議人士對市府教育政策方向的疑問。
這項年度演說由前教育總監班克斯(David Banks)於2023年的亞當斯(Eric Adams)任內創設，過去均於9月新學年開始時舉行，用以闡述公校發展願景及工作重點。薩謬思是制度設立後首名未在9月發表演說的教育總監。
紐約郵報援引一名不具名教育局消息人士稱，部分家長及倡議人士對市長曼達尼(Zohran Mamdani)與薩謬思的教育政策缺乏了解，希望市府清楚交代施政方向。郵報另援引消息人士質疑，市府或因薩謬思陷入的採購程序爭議而有意限制他公開發言。
目前，市府面對的教育挑戰包括學生閱讀能力及長期缺勤問題。州考數據稱，三至八年級學生的英語達標率較前一年下降約6%，僅約半數學生達標；另據教育局數據，約三分之一、近30萬名學生長期缺勤，與2024至2025學年相比未有改善。
與此同時，薩謬思仍面臨採購程序相關調查。據悉，他於2023年擔任第三學區教育總監時，曾與未獲教育局核准的供應商簽訂18萬元免競標合約，並涉嫌把付款拆分至該供應商旗下兩家公司，相關責任及指控仍待調查釐清。
紐約家長群創始人、第20學區委員會委員趙愷文坦言，曼達尼上任後針對小學至高中的教育政策乏善可陳，而因其進步派立場，「我們反而慶幸他沒有太多動作」。
不過，趙愷文也稱，華人家長對紐約公校系統的不滿日漸加深，不僅愈來愈多家長選擇轉去特許學校，甚至有不少人決定入讀私立學校，「以前大家都只是嘆口氣說太貴了，現在都會付諸行動」。
據市主計長9月公布的分析顯示，2025至2026學年全市公校入學人數較前一學年減少約1萬8700人，降幅1.9%。教育媒體Chalkbeat分析市府預測數據指出，2026至2027學年學生人數預計再減少逾2萬人。趙愷文認為，若市府不正視教育品質問題、提出針對性的改善政策，「只會有更多家長選擇離開公校系統」。
因為這場演說原是前任教育總監設立的年度慣例，用來說明公校願景與重點。薩謬思是首位未在9月發表者，因此被視為市府教育方向不明的訊號。 文章指出，三至8年級英語達標率較前一年下降約6%，僅約一半學生達標；另有近30萬名學生長期缺勤，約占三分之一，情況與前一學年相比並未改善。 部分華人家長認為市府缺乏具體改善方案，加上公校品質與政策方向令人失望，因此更多人轉向特許學校或私立學校；主計長數據也顯示公校入學人數持續下降。
精華 FAQ
因為這場演說原是前任教育總監設立的年度慣例，用來說明公校願景與重點。薩謬思是首位未在9月發表者，因此被視為市府教育方向不明的訊號。
文章指出，三至8年級英語達標率較前一年下降約6%，僅約一半學生達標；另有近30萬名學生長期缺勤，約占三分之一，情況與前一學年相比並未改善。
部分華人家長認為市府缺乏具體改善方案，加上公校品質與政策方向令人失望，因此更多人轉向特許學校或私立學校；主計長數據也顯示公校入學人數持續下降。
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