公校年度演說喊停 家長質疑教育藍圖

趙愷文認為，若市府不正視教育品質問題、提出針對性的改善政策，恐怕更多家長會選擇離開公校系統。(記者曹馨元╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市教育總監薩謬思未在9月發表年度校務演說，引發家長質疑市府教育藍圖；同時，閱讀成績下滑、長期缺勤與入學減少等問題持續惡化。

紐約市教育總監薩謬思(Kamar Samuels)今年未循近年慣例，在9月發表「校務現況」(State of Our Schools)演說。市教育局確認，目前尚未安排相關演說，此舉引發部分家長及教育倡議人士對市府教育政策方向的疑問。

這項年度演說由前教育總監班克斯(David Banks)於2023年的亞當斯 (Eric Adams)任內創設，過去均於9月新學年開始時舉行，用以闡述公校 發展願景及工作重點。薩謬思是制度設立後首名未在9月發表演說的教育總監。

紐約郵報援引一名不具名教育局消息人士稱，部分家長及倡議人士對市長曼達尼 (Zohran Mamdani)與薩謬思的教育政策缺乏了解，希望市府清楚交代施政方向。郵報另援引消息人士質疑，市府或因薩謬思陷入的採購程序爭議而有意限制他公開發言。

目前，市府面對的教育挑戰包括學生閱讀能力及長期缺勤問題。州考數據稱，三至八年級學生的英語達標率較前一年下降約6%，僅約半數學生達標；另據教育局數據，約三分之一、近30萬名學生長期缺勤，與2024至2025學年相比未有改善。

與此同時，薩謬思仍面臨採購程序相關調查。據悉，他於2023年擔任第三學區教育總監時，曾與未獲教育局核准的供應商簽訂18萬元免競標合約，並涉嫌把付款拆分至該供應商旗下兩家公司，相關責任及指控仍待調查釐清。

紐約家長群創始人、第20學區委員會委員趙愷文坦言，曼達尼上任後針對小學至高中的教育政策乏善可陳，而因其進步派立場，「我們反而慶幸他沒有太多動作」。

不過，趙愷文也稱，華人家長對紐約公校系統的不滿日漸加深，不僅愈來愈多家長選擇轉去特許學校，甚至有不少人決定入讀私立學校，「以前大家都只是嘆口氣說太貴了，現在都會付諸行動」。

據市主計長9月公布的分析顯示，2025至2026學年全市公校入學人數較前一學年減少約1萬8700人，降幅1.9%。教育媒體Chalkbeat分析市府預測數據指出，2026至2027學年學生人數預計再減少逾2萬人。趙愷文認為，若市府不正視教育品質問題、提出針對性的改善政策，「只會有更多家長選擇離開公校系統」。