華女來美半年心梗猝逝 親屬盼女奔喪 亞總會承諾協助爭取

福州籍女子蔣秀清來美半年多後不幸心肌梗塞身亡，親友11日向亞總會求助。(記者胡聲橋╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 46歲福州女子蔣秀清今年2月來美工作後突發心肌梗塞去世，家屬因遺體與後事未明，希望她在中國的女兒能盡快獲簽證赴美奔喪。

一名福州籍女子今年2月剛剛來美，9日突發心肌梗塞驟然去世，留下一兒一女。這名女子的紐約親屬11日到位於布碌崙 (布魯克林)的美國亞裔社團聯合總會(亞總會)求助，希望亞總會幫助她遠在中國的女兒能夠儘快辦理來美簽證，到美國為母親辦理後事。

46歲的蔣秀清是福州市長樂區古槐鎮嶼北村人，她今年2月通過婚姻綠卡 來美，到洛杉磯 和丈夫團聚。她一開始在洛杉磯的一家餐館工作，後來到奧克拉荷馬州的一家農場工作，負責採摘。沒想到剛工作了兩三個月，就發生了如此不幸的事件。

據蔣秀清在紐約的表哥林先生轉述農場老闆的說法，9日上午6時多，蔣秀清突感身體嚴重不適，救護車被叫到其住處。經過大約一個小時的搶救，蔣秀清又被救護車送到附近醫院繼續接受救治，最終醫治無效，於當天上午9時多在醫院去世。蔣秀清的親屬至今還沒有拿到屍檢報告，只被告知她是突發心肌梗塞去世的。

蔣秀清之前從來沒到過美國，這次是美國的丈夫幫她申請到來美簽證的，而她身體一直不錯，從來沒有患過心臟病，不料這次突然發病後竟就撒手人寰。她和中國的前夫育有一兒一女，來美時也將16歲的兒子帶到了美國洛杉磯居住，目前22歲的女兒仍在中國生活。

福州籍女子蔣秀清來美半年多後不幸心肌梗塞身亡，親友希望她在中國的女兒能赴美料理後事。(林先生提供)

林先生介紹，蔣秀清工作農場的老闆打電話給她在紐約的嫂子石女士，她去世的消息才為親屬所知。因為蔣秀清在奧克拉荷馬州無親無故，也沒有朋友，至今無人為她料理後事，現在連蔣秀清的遺體到底在什麼地方也沒人知曉。

農場老闆希望蔣秀清的家屬能儘快到奧克拉荷馬州去一趟，按照計畫，蔣秀清的兒子這幾天就將在一位成年朋友的陪伴下前往農場，但蔣秀清的家屬也希望她在中國的女兒能獲得來美簽證，到美國為其母料理後事，也見母親最後一面。等後事料理完畢後，其女兒將把骨灰帶回中國安葬，入土為安。

亞總會常務會長王孟新表示，他和大家一樣，對蔣秀清的突然去世感到很痛心，亞總會將在紐約和廣州兩地，儘可能為其女兒爭取申請來美簽證。王孟新說，來美華人移民謀生不易，很辛苦，平時一定要注意身體，沒有明顯症狀也要定期體驗，希望大家都平平安安。