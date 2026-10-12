人車犬爭道 中央公園環路半年3死

紐約中央公園內的6哩環道日益擁擠，自今年6月以來已有三人因事故死亡。(記者馬璿╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約中央公園環路因人車犬與多種運具共用而日益擁擠，半年內釀3死，市府與專家正尋求限制高風險載具並增加替代空間。

作為全球聞名的城市綠洲，紐約中央公園 每日吸引逾10萬人在此步行、跑步及騎車；但園內6哩環道日益擁擠，自今年6月以來已有三人因事故死亡，引發外界對不同使用者爭用有限空間的安全憂慮。

最近一宗事故發生於5日，一名71歲男子騎單車行經東環路(East Drive)近84街時，為閃避突然走上道路、未繫牽繩的金毛犬而摔車，最終傷重不治。案發時男子佩戴頭盔，犬隻及主人留在現場，警方未向犬主開罰。

同一路口上月亦發生致命事故，一名41歲男子步行上班時被單車撞倒死亡。今年6月，一名少年遊客則在西環路(West Drive)從失控馬車墜落身亡。

前市長白思豪(Bill de Blasio)於2018年禁止汽車進入中央公園，而隨著電單車在紐約合法化，加上疫情 後跑步及騎車人口增加，傳統單車、電單車、電動滑板車、跑者、行人、遛狗者及馬車如今均須共用環道；即使清晨6時，跑者及騎行者也已分據環路兩側。

前市交通局長、交通專家施瓦茨(Sam Schwartz)認為，不應禁止傳統單車進入公園，但應限制電單車及其他電動代步工具，尤其部分電動滑板車以極高速度行駛，對行人及騎士構成威脅。

市交通局去年開始重新設計環道及調整路口，為行人及單車增加空間。市府與中央公園保護協會的安全研究亦建議，在公園四周街道設置受保護雙向單車道，為騎士提供替代路線，減輕園內壓力。

中央公園保護協會呼籲，所有訪客均應了解並遵守園內規則，尊重其他使用者。倡議人士則指出，接連發生的死亡事故反映曼哈頓休憩及運動空間不足；要真正減少衝突，除加強執法，也須為騎車、跑步、步行及遛狗者提供更多安全空間。