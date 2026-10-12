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市警法拉盛徵才 免費報名考試 14日截止

記者戴慈慧／紐約報導
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紐約市警11日在法拉盛天廣商場舉辦徵才活動，設置警員招募、交通執法、犯罪預防及校...
紐約市警11日在法拉盛天廣商場舉辦徵才活動，設置警員招募、交通執法、犯罪預防及校園安全等攤位，向民眾介紹工作機會及防詐騙資訊。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市警在法拉盛舉辦徵才並宣導防詐，提醒民眾把握免報名費的警員考試機會，報名至14日截止。

紐約市警(NYPD)11日在皇后區法拉盛天廣(Tangram)商場舉辦徵才活動，介紹警員、交通執法人員、校園安全員及輔警等職位，並提供防詐騙宣導。市警交通局副局長兼執行官Sylvester Ge表示，新一輪警員考試14日(周三)截止報名，且免收報名費，鼓勵有興趣的民眾把握機會。

當天商場一樓中庭設置多個市警攤位，民眾陸續上前詢問工作內容、申請方式，並索取防詐資料。

本次警員考試主要評估閱讀、寫作、空間方向判斷及邏輯推理能力。例如，考題可能設定某處發生犯罪，要求考生判斷如何以最快、最安全的方式抵達現場。通過筆試後，仍須接受心理評估、體能測驗及背景調查等甄選程序。此外，市警也提供大學生有薪的警察學員計畫，讓有興趣的年輕人提早接觸警務工作。

談到交通執法人員，Sylvester說，許多民眾以為工作只有開罰單，實際上還包括路口交通指揮、拖吊違規車輛及監督道路施工安全。相關單位也提供免費道路救援，協助在長島快速道路等主要道路遇到輪胎漏氣、電池故障或汽油不足的駕駛。

現場犯罪預防攤位則介紹近期常見的詐騙手法，包括專門鎖定長者的首飾調包。嫌犯可能先稱讚對方佩戴的珠寶，再假裝好意贈送首飾，趁著替對方戴上假首飾時，迅速取走原有的真金飾品。此外，現場也提供自動提款機(ATM)詐騙的防範資訊，不少民眾主動詢問如何辨識騙局，以及提醒家中長輩避免受害。

Sylvester表示，市警持續招募各類人員，希望讓更多年輕人了解公部門的就業機會，除了私人企業，政府部門也提供不同的職涯選擇與薪資福利。

根據市府行政服務局(DCAS)公告，本次警員考試編號7314，報名至14日截止，考試訂於11月2日(周一)至7日(周六)舉行，有意報考者可至nyc.gov/OASys查詢及申請。

精華 FAQ

  • 活動介紹了警員、交通執法人員、校園安全員及輔警等職位，並設攤提供申請資訊與防詐騙宣導，吸引不少民眾詢問工作內容與報考方式。

  • 根據DCAS公告，警員考試編號7314報名至14日截止，且免收報名費；考試則訂於11月2日至7日舉行，有意者可上nyc.gov/OASys查詢與申請。

  • 犯罪預防攤位提醒長者留意首飾調包與ATM詐騙；交通執法人員除開罰單外，還負責路口指揮、拖吊違規車輛、監督施工安全，並提供免費道路救援。

法拉盛 皇后區 紐約市

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