市警法拉盛徵才 免費報名考試 14日截止

紐約市警11日在法拉盛天廣商場舉辦徵才活動，設置警員招募、交通執法、犯罪預防及校園安全等攤位，向民眾介紹工作機會及防詐騙資訊。(記者戴慈慧／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市警在法拉盛舉辦徵才並宣導防詐，提醒民眾把握免報名費的警員考試機會，報名至14日截止。

紐約市 警(NYPD)11日在皇后區法拉盛 天廣(Tangram)商場舉辦徵才活動，介紹警員、交通執法人員、校園安全員及輔警等職位，並提供防詐騙宣導。市警交通局副局長兼執行官Sylvester Ge表示，新一輪警員考試14日(周三)截止報名，且免收報名費，鼓勵有興趣的民眾把握機會。

當天商場一樓中庭設置多個市警攤位，民眾陸續上前詢問工作內容、申請方式，並索取防詐資料。

本次警員考試主要評估閱讀、寫作、空間方向判斷及邏輯推理能力。例如，考題可能設定某處發生犯罪，要求考生判斷如何以最快、最安全的方式抵達現場。通過筆試後，仍須接受心理評估、體能測驗及背景調查等甄選程序。此外，市警也提供大學生有薪的警察學員計畫，讓有興趣的年輕人提早接觸警務工作。

談到交通執法人員，Sylvester說，許多民眾以為工作只有開罰單，實際上還包括路口交通指揮、拖吊違規車輛及監督道路施工安全。相關單位也提供免費道路救援，協助在長島快速道路等主要道路遇到輪胎漏氣、電池故障或汽油不足的駕駛。

現場犯罪預防攤位則介紹近期常見的詐騙手法，包括專門鎖定長者的首飾調包。嫌犯可能先稱讚對方佩戴的珠寶，再假裝好意贈送首飾，趁著替對方戴上假首飾時，迅速取走原有的真金飾品。此外，現場也提供自動提款機(ATM)詐騙的防範資訊，不少民眾主動詢問如何辨識騙局，以及提醒家中長輩避免受害。

Sylvester表示，市警持續招募各類人員，希望讓更多年輕人了解公部門的就業機會，除了私人企業，政府部門也提供不同的職涯選擇與薪資福利。

根據市府行政服務局(DCAS)公告，本次警員考試編號7314，報名至14日截止，考試訂於11月2日(周一)至7日(周六)舉行，有意報考者可至nyc.gov/OASys查詢及申請。