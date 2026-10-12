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ICE當街開槍 曼達尼斥執法太魯莽「像大規模槍案兇手」

記者胡聲橋╱紐約報導
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市長曼達尼稱ICE便衣執法人員像大規模槍擊案槍手。(警方提供)
市長曼達尼稱ICE便衣執法人員像大規模槍擊案槍手。(警方提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼達尼指控ICE便衣在布朗士當街開槍如同大規模槍案兇手，要求停止在紐約市行動；川普政府則主張執法正當，雙方爭議持續升高。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)11日表示，在布朗士區槍擊一名多明尼加移民的美國移民及海關執法局(ICE)便衣特工很容易被誤認為是大規模槍擊案槍手。他批評ICE特工的做法極度魯莽，極度危險。

曼達尼表示，這名ICE便衣特工8日開槍打傷了28歲的多明尼加移民貝加爾(Oscar Belgal)，當時他正和五歲的兒子在一輛行駛中的汽車裡。這起發生在大理石山(Marble Hill)的槍擊案件後繼也引發了全市範圍的抗議活動。布朗士區地區檢察官克拉克(Darcel Clark)目前正在調查這起案件，曼達尼再次呼籲ICE停止在紐約市的行動，「他們一次又一次地表明，他們把法律當成擺設」。

「我們談論的是一個聯邦機構，其特工在光天化日之下，身穿建築背心，手持長槍，向一輛行駛中的車輛開槍，這讓紐約市民陷入恐慌」，曼達尼說，「感覺就像你看到的是一個大規模槍擊案的兇手，而不是一個據稱代表聯邦機構的人」。

川普政府稱這次案件是正當的，並指控貝加爾「將車輛當作武器」攻擊ICE探員。聯邦當局表示，貝加爾曾於2023年因重大竊盜罪被定罪，並且對另一起涉嫌販毒的案件拒不認罪。

ICE執法和遣返行動負責人查爾斯(Marcos Charles)表示，ICE特工向車輛開槍時並不知道車內還有這名男子五歲的兒子，而且當ICE的警員用警車攔截試圖駕車逃走的貝加爾時，貝加爾卻加速衝向警車，ICE探員正是在這種情況下開槍射擊的。

曼達尼表示，聯邦政府曾要求他讓市警察局逮捕貝加爾，但遭到了他的拒絕，理由是「我們沒有針對貝爾加先生在紐約市的逮捕令」，「ICE這是在嘲弄法律和秩序，然後還想讓我們替他們辯解」。

貝爾加被打傷後，曼達尼當晚與總統川普和國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)進行了長達兩個小時的電話交涉與談判，希望ICE能釋放貝爾加，但談判沒有任何結果。曼達尼表示，與川普政府的談判將繼續進行。

精華 FAQ

  • 他認為ICE特工穿建築背心、持長槍、在光天化日下向行駛車輛開槍，容易讓民眾誤以為是大規模槍擊兇手，並直指此舉極度魯莽且危險。

  • 受害者是28歲的多明尼加移民貝加爾，案發時他正和5歲兒子坐在行駛中的汽車內，遭ICE便衣特工開槍打傷，事件隨後引發全市抗議。

  • 川普政府稱這是正當執法，並指貝加爾曾把車當武器攻擊探員；曼達尼則拒絕無逮捕令配合，並與川普及國土安全部長通話談判但未達成結果。

曼達尼 ICE 布朗士

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