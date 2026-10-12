紐約州擬強制大學公開性侵通報 康乃爾案催生新法

紐約州眾議員羅森瑟(中)提案要求大學公布更多校園性侵通報及處理數據，並集中於州教育廳網站公開。(取自紐約州眾議會)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州擬擴大校園性侵資訊揭露，要求大學公開通報與處理結果並集中上網，藉由提升透明度督促校方更積極防治性暴力。

紐約州 州眾議員羅森瑟(Linda Rosenthal)8日提出法案，擬要求大學公布更多校園性侵 通報及處理數據，並集中於州教育廳網站公開，讓學生及公眾了解各校如何應對性暴力。

代表曼哈頓 上西城及地獄廚房的羅森瑟表示，提案將擴充2015年通過的「Enough is Enough」校園性侵防治法。該法要求各大學制定預防性侵政策，但現行資訊披露仍不足以反映案件數量及處理結果。

此次提案源於備受關注的「康乃爾七人案」(Cornell 7)。一名康乃爾前學生提起民事訴訟，指控自己遭多名學生下藥及強姦，並指校方事後未充分懲處涉事者；相關指控尚待司法程序釐清。

現行法律要求大學每兩年調查學生，並公布校園環境評估，但內容主要涉及學生是否了解性侵防治政策、明確同意的概念及通報程序。羅森瑟認為，報告缺少的關鍵資訊，是各校收到多少性侵通報、學生向哪些單位求助，以及案件最終如何處理。

「要正面處理問題，我們就必須知道各校收到多少通報，以及這些通報帶來什麼結果」，她表示，報告也應在州教育廳網站清楚呈現，而非藏在各校網站深處。

提案著重大學的資訊披露，並非要求受害者必須報警。羅森瑟指出，現行法律保障受害者自行決定向校警、地方或州執法部門通報，也可選擇不提出正式報告，並與校方負責性別平等事務的Title IX協調員討論。

根據全美反性暴力組織RAINN，約四分之一大學本科女生在入學後曾遭遇未經同意的性接觸。曾任紐約市警督及大學公共安全人員的列儂(Gerard Lennon)表示，性侵案件普遍通報不足，涉事者往往是受害者的朋友或熟人；受害者可能因害怕不被相信、擔心反覆敘述經歷，甚至顧慮對方名譽而保持沉默。

州議會另正推動配套法案，針對受害者因酒精或藥物影響而無法理解情況、或無法同意性行為的案件，改善檢控條件。

羅森瑟強調，責怪受害者只會替加害行為開脫。她希望透過公開數據，促使大學更認真處理性侵通報，並加強預防工作。

紐約州議員提案，要強制各大學公開性侵通報及處理結果。圖為康乃爾學生在校園示威反對性侵。(路透)