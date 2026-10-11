布碌崙幼兒園因教師制服走紅 原是來自台灣

位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上意外爆紅。(擷自Google Maps)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約布碌崙一所華語沉浸式蒙特梭利學校因教師制服神似三宅一生爆紅，校方說明制服其實來自台灣代理的山崎隆史，兼顧美觀、耐穿與幼兒辨識功能。

紐約布碌崙 (布魯克林 )威廉斯堡(Williamsburg)一所從台灣起家、年學費約4萬元的華語沉浸式蒙特梭利學校，近日因教師每天身穿疑似日本 設計師品牌三宅一生(Issey Miyake)的百褶服裝在網路上暴紅。校方澄清，教師穿的是源自日本、現於台灣販售的品牌「山崎隆史」(Yamasaki Takashi)，表示校方挑選該品牌是基於這類服裝耐洗、不易皺，方便教師整天陪伴孩童活動，也讓年幼孩子一眼就能認出可以求助的大人。

Ms. Lam蒙特梭利學校(Ms. Lam Montessori School)本周意外成為焦點。一名居民在Reddit發文指出，位於貝瑞街(Berry St.)與北8街(N. 8th St.)交口的分校，所有員工似乎每天都穿著三宅一生，「是制服嗎？我很困惑，也有點羨慕」。

貼文吸引數百名網友湧入該校社群媒體帳號，發現帳號上充斥教師身穿疑似三宅一生經典系列「Pleats Please」的照片和影片。該系列一款百褶洋裝與校長Stephanie Woo在Instagram影片中所穿款式相似，售價730元。

校方隨後於Instagram發文表示，「在蒙特梭利教室裡，大人是我們為孩子準備的環境的一部分，就像書架和教具一樣。老師整天跪著、抱著、倒水，和孩子一起活動。」Woo也說，蒙特梭利理論認為零至六歲幼兒具有「吸收性心智」，會從周遭環境大量吸收，學校從校園設計、家具到教具都刻意營造美感，教師服裝也是其中一環。

Woo補充，制服由學校統一採購，每件約120至150元，在台灣已穿了約12年、紐約約8年。制服也有實際用途，能幫助幼兒在人多的校園裡辨認可以求助的大人。由於有些孩子會在不同校區之間轉換，或回台灣參加夏令營，看到穿著類似制服的老師，馬上就有熟悉感。她坦言自己是三宅一生的忠實愛好者，喜歡這類服裝設計好看又穿得自在。

根據品牌官網介紹，名為山崎隆史1976年由同名設計師在日本東京原宿成立工作室，以日本摺紙藝術為靈感，將壓摺布料搭配不對稱剪裁，打造具建築感的服裝輪廓。品牌標榜採用高科技嫘縈(viscose)纖維，具防皺、零靜電及抗紫外線等特性。該品牌目前商業主體與專櫃版圖主要由台灣代理商引進與主導，由台中的洋昇企業有限公司經營，在台北、新竹、台中、台南和高雄等地共有15處百貨及購物中心櫃點。