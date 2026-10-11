我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

麥克道格拉斯回憶錄 自曝與已婚女星地下情、和黛妃共進晚餐

美國中餐不是貴就是難吃？華人改在家煮飯 網曝備餐秘訣

冬季家庭能源開支增加 紐約州發布節能指南

記者劉梓祁╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
紐約州公布冬季節能省錢指南，半數家庭可申請能源費折扣。(記者劉梓祁╱攝影)
紐約州公布冬季節能省錢指南，半數家庭可申請能源費折扣。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約州因冬季取暖成本上升，發布節能指南並擴大能源補助資格，鼓勵居民申請EAP與HEAP，同時透過調溫、保溫和節電減少開支。

隨著氣溫逐漸下降，紐約即將進入冬季取暖高峰，家庭能源開支亦將隨之增加。紐約州務院消費者保護處(DCP)近日發布冬季節能指南，提醒居民善用州府提供的能源補助及帳單折扣計畫，並透過調整室內溫度、改善房屋保溫及減少電器耗能等方式降低開支。其中，州府今年擴大能源可負擔計畫(EAP)資格，估計全州約半數家庭符合申請條件。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，紐約冬季漫長，取暖及能源費用上升往往對家庭財政造成負擔，甚至打亂日常預算；隨著2026年冬季接近，州府希望透過提供補助資訊及實用節能建議，協助民眾減輕寒冬帶來的經濟壓力。

在財政援助方面，州府首先鼓勵居民查詢能源可負擔計畫(EAP)。州長霍楚9月宣布擴大申請資格，估計目前全州另有約250萬戶家庭符合申請條件。該計畫透過每月電費或天然氣帳單折扣，協助符合收入資格的家庭減少能源支出，每年最多可節省約500元。州府表示，計畫近期三周已收到逾3萬8000份申請。

部分領取糧食券(SNAP)、醫療補助(Medicaid)等福利的家庭同樣符合條件，居民可至ny.gov/EAP查詢及申請。另一項資源為家庭能源補助計畫(HEAP)，主要協助符合資格的中低收入家庭及長者支付冬季取暖費用。州居民可至otda.ny.gov/programs/heap查詢申請條件。

除申請補助外，州府亦提出多項省錢方法。首先是調整恆溫器，根據州府估算，室溫每降低一度，暖氣燃料消耗可減少約3%；安裝可程式恆溫器，依照工作、睡眠及在家時間自動調節溫度，每月冷暖氣費用估計可減少10%至20%。

改善房屋保溫同樣重要，包括封閉門窗縫隙、加強閣樓及外牆隔熱、拆除窗式冷氣機，以及為暖氣管道加裝保溫材料。州府亦建議每年檢查暖氣系統，至少每三個月更換一次暖爐濾網，使用頻繁時可提高更換次數。

此外，居民應避免以家具或地毯遮擋暖氣片及出風口，以維持熱空氣流通；熱水器亦可加裝保溫材料，並適當調整水溫、減少熱水浪費。

其它節能建議包括使用節能電器、洗衣及洗碗時盡量滿載，以及關閉閒置電子設備。州府特別提醒，部分設備即使關機，插在電源仍會持續耗電，使用可切斷電源的插座排插可減少這類浪費。

紐約州能源研究與發展局(NYS ERDA)總裁哈里斯(Doreen M. Harris)表示，居民可透過住宅能源評估找出熱能流失問題，並尋找相關改善補助。民眾亦可至NYS ERDA網站查詢免費或優惠能源評估、房屋節能改善及其它補助計畫。

精華 FAQ

  • 主要是因應冬季取暖高峰帶來的家庭能源負擔，透過補助資訊、帳單折扣與實用節能方法，協助居民降低電費、天然氣費和取暖開支。

  • EAP提供每月電費或天然氣帳單折扣，符合收入資格即可申請。州府今年擴大資格後，估計全州約250萬戶家庭受惠，部分領取SNAP或Medicaid者也可能符合條件。

  • 州府建議降低恆溫器設定、安裝可程式恆溫器、加強門窗與管線保溫、定期更換濾網，並避免待機耗電、滿載洗衣洗碗及使用可切斷電源的插座排插。

紐約州

上一則

華男冒充中國檢警 騙走女子35萬被捕

下一則

布碌崙幼兒園因教師制服走紅 原是來自台灣
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補

紐約市府增發托育券 1萬低收家庭將脫離候補
紐約移民團體 入稟挺無證學生取得州內學費、州府助學金

紐約移民團體 入稟挺無證學生取得州內學費、州府助學金
健保顧問：明年起資格嚴、補助緊 華人健保衝擊更大

健保顧問：明年起資格嚴、補助緊 華人健保衝擊更大
報告：紐約州人均稅收 全美最高

報告：紐約州人均稅收 全美最高

熱門新聞

華為被美國司法部控告一案持續在紐約審理。（路透）

華為案思科工程師出庭作證 指路由器指令近乎照抄

2026-10-08 18:37
孫雯胡驍被添加一項新罪名，孫雯辯護律師宣布退出。(路透)

孫雯胡驍被添加一項新罪名 孫雯辯護律師宣布退出

2026-10-04 17:30
位於紐約布碌崙(布魯克林)威廉斯堡一所從台灣起家的Ms. Lam蒙特梭利學校，因教師制服而在網路上爆紅。(取自Ms. Lam蒙特梭利學校官網)

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

2026-10-10 13:27
當租客終於搬走後，鄭美玉卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

2026-10-07 02:30
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

OTC卡明年收緊驗證 買菜福利仍在 但非適用所有老人

2026-10-08 18:21
華人健保與理財專家指出，2027年聯邦紅藍卡優勢計畫(Medicare Advantage)的OTC福利卡也將面臨更嚴格的資格驗證。不少老人最關心的「OTC卡還能不能買菜」，答案並非全面取消，而是只有符合特定資格者，才能繼續使用相關福利購買健康食品。(記者曹馨元╱攝影)

明年持OTC卡長者 符合特定資格才能享超市買菜福利

2026-10-09 07:05

超人氣

更多 >
狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷

狗不准進店釀槍戰 休士頓大中華超市顧客保全駁火 2重傷
紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣

紐約幼兒園因教師制服意外爆紅 原是來自台灣
馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框

馬雲、蔡崇信現身NBA中國賽現場 成龍、貝克漢等同框
沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響

沙國機場遭彈襲321死傷 川普考慮參戰 傳防空警報未響
美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事

美股周五收高、台積電ADR連四跌 下周開盤前五件值得回顧的大事