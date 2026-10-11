冬季家庭能源開支增加 紐約州發布節能指南

紐約州公布冬季節能省錢指南，半數家庭可申請能源費折扣。(記者劉梓祁╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州因冬季取暖成本上升，發布節能指南並擴大能源補助資格，鼓勵居民申請EAP與HEAP，同時透過調溫、保溫和節電減少開支。

隨著氣溫逐漸下降，紐約即將進入冬季取暖高峰，家庭能源開支亦將隨之增加。紐約州 務院消費者保護處(DCP)近日發布冬季節能指南，提醒居民善用州府提供的能源補助及帳單折扣計畫，並透過調整室內溫度、改善房屋保溫及減少電器耗能等方式降低開支。其中，州府今年擴大能源可負擔計畫(EAP)資格，估計全州約半數家庭符合申請條件。

州務卿莫斯利(Walter T. Mosley)表示，紐約冬季漫長，取暖及能源費用上升往往對家庭財政造成負擔，甚至打亂日常預算；隨著2026年冬季接近，州府希望透過提供補助資訊及實用節能建議，協助民眾減輕寒冬帶來的經濟壓力。

在財政援助方面，州府首先鼓勵居民查詢能源可負擔計畫(EAP)。州長霍楚9月宣布擴大申請資格，估計目前全州另有約250萬戶家庭符合申請條件。該計畫透過每月電費或天然氣帳單折扣，協助符合收入資格的家庭減少能源支出，每年最多可節省約500元。州府表示，計畫近期三周已收到逾3萬8000份申請。

部分領取糧食券(SNAP)、醫療補助(Medicaid)等福利的家庭同樣符合條件，居民可至ny.gov/EAP查詢及申請。另一項資源為家庭能源補助計畫(HEAP)，主要協助符合資格的中低收入家庭及長者支付冬季取暖費用。州居民可至otda.ny.gov/programs/heap查詢申請條件。

除申請補助外，州府亦提出多項省錢方法。首先是調整恆溫器，根據州府估算，室溫每降低一度，暖氣燃料消耗可減少約3%；安裝可程式恆溫器，依照工作、睡眠及在家時間自動調節溫度，每月冷暖氣費用估計可減少10%至20%。

改善房屋保溫同樣重要，包括封閉門窗縫隙、加強閣樓及外牆隔熱、拆除窗式冷氣機，以及為暖氣管道加裝保溫材料。州府亦建議每年檢查暖氣系統，至少每三個月更換一次暖爐濾網，使用頻繁時可提高更換次數。

此外，居民應避免以家具或地毯遮擋暖氣片及出風口，以維持熱空氣流通；熱水器亦可加裝保溫材料，並適當調整水溫、減少熱水浪費。

其它節能建議包括使用節能電器、洗衣及洗碗時盡量滿載，以及關閉閒置電子設備。州府特別提醒，部分設備即使關機，插在電源仍會持續耗電，使用可切斷電源的插座排插可減少這類浪費。

紐約州能源研究與發展局(NYS ERDA)總裁哈里斯(Doreen M. Harris)表示，居民可透過住宅能源評估找出熱能流失問題，並尋找相關改善補助。民眾亦可至NYS ERDA網站查詢免費或優惠能源評估、房屋節能改善及其它補助計畫。