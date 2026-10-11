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ICE槍擊案成州長選戰焦點 霍楚促暫停執法 布萊克曼批州府政策

記者高雲兒╱紐約報導
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尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為...
尋求連任的民主黨州長霍楚(前左)與共和黨挑戰者、納蘇郡郡長布萊克曼(前右)。圖為兩人2023年出席記者會。(美聯社)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約ICE槍擊案迅速成為州長選戰焦點，霍楚與布萊克曼分別以強硬執法與公共安全為由互相攻防，並可能左右郊區與投票率。

紐約市一名移民男子近日遭美國移民及海關執法局(ICE)探員開槍擊傷，引發兩名州長候選人交鋒。尋求連任的民主黨籍州長霍楚(Kathy Hochul)質疑ICE執法失控，要求暫停行動；共和黨候選人、納蘇郡郡長布萊克曼(Bruck Blakeman)則指責州府限制地方警方與ICE合作，危害公共安全。距離11月選舉不到一個月，此事件可能影響選民對兩人移民政策的判斷。

28歲男子貝爾加爾(Oscar Belgal)於8日遭ICE探員開槍擊傷。ICE官員稱，他是非法居留美國的幫派成員。霍楚當晚表示憤怒，要求聯邦政府交代事件經過，並批評ICE是「失控的聯邦機構」。她表示，ICE探員需要更多訓練，也透露已要求川普及聯邦官員暫停ICE執法行動。

布萊克曼則在前往雪城參加川普助選活動時，將責任指向霍楚。他聲稱，被擊傷男子非法居留、曾被判重罪且涉及販毒，危害州民安全，並批評霍楚的移民政策。

兩人的爭論，反映選民對移民執法的兩種不同擔憂：有人認為ICE手段過於強硬，也有人擔心限制地方警方與ICE合作，會妨礙執法。民調顯示，這兩種態度可能同時存在。

錫耶納大學8月12日公布的民調顯示，60%的紐約州可能投票選民反對ICE目前逮捕疑似非法居留者的方式，63%認為其執法手段過頭。但該校9月公布的長島民調顯示，51%受訪者反對霍楚簽署、禁止地方執法機構與ICE簽訂合作協議的州法，45%支持。

至於誰更能處理州內無證移民問題，選民意見相近。錫耶納大學9月23日公布的全州民調顯示，47%的可能投票選民選擇霍楚，43%選擇布萊克曼。

政治學者認為，槍擊案對選情的影響，可能主要在於促使原本不打算投票的人出門投票。雪城大學政治學教授里爾(Grant Reeher)表示，事件可能讓原本傾向民主黨、卻未必積極投票的選民更願意參與選舉；投票率即使只增加幾個百分點，也可能影響結果。事件發生在紐約，也可能讓州內選民更有切身感受。

紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)在8日晚譴責ICE，並要求廢除該機構。曾為兩黨候選人服務的政治策略顧問謝因科普夫(Hank Sheinkopf)認為，這項主張可能增加霍楚爭取郊區選票的難度。他指出，曼達尼在郊區、尤其長島並不受歡迎，選民可能將他的立場與同屬民主黨的霍楚連在一起。

州內兩黨也就事件互相指責。共和黨發言人拉斯卡(David Laska)指控霍楚與曼達尼優先保護無證移民；民主黨州黨主席雅各布斯(Jay Jacobs)則批評布萊克曼為川普政府及ICE的執法行為辯護。

精華 FAQ

  • 因為事件直接牽動選民對移民執法的觀感，霍楚主張暫停ICE行動，布萊克曼則批評州府限制警方合作，雙方迅速把案件升高為移民政策攻防。

  • 霍楚稱ICE是失控的聯邦機構，要求聯邦政府交代事件經過，並認為探員需要更多訓練；她也表示已要求川普及聯邦官員暫停ICE執法行動。

  • 民調顯示選民同時反感ICE執法過頭，也不滿限制警方與ICE合作；專家則認為事件可能提升投票率，特別是讓原本不積極的民主黨支持者更願意出門投票。

ICE 霍楚 槍擊

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