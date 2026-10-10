紐約第25學區學生減逾2千人 小班制僅6成2、教室仍不足

紐約市第25學區學生人數較數年前減少逾2000人，部分學校卻仍面臨教室不足，小班制推進受限。(記者高雲兒／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 第25學區學生雖較數年前減少逾2000人，但校舍分配不均使小班制推進受阻，現僅62.2%班級達標，學區正透過擴建、改造與調整招生改善。

紐約市 第25學區 學生人數較數年前減少逾2000人，部分學校卻仍面臨教室不足，小班制推進受限。第25學區代理學監丹通納(Michael Dantona)日前在教育委員會例會上表示，目前學區62.2%的班級符合小班制人數上限，低於本學年度全市70%的目標，其中，五所學校需要擴建或新增校舍，才能進一步縮減班級規模。

丹通納指出，25學區目前共有2萬1866名學生，數年前約為2萬4000人，部分家庭搬往外州或長島 ，是學生人數下降的原因之一。然而，各校招生及校舍使用情況不均，部分學校有剩餘空間，另一些學校仍然擁擠，學區須協調招生與空間安排，才能讓更多班級符合小班制要求。

依會上報告，小班制要求幼稚園至三年級每班不超過20人，四至八年級不超過23人，高中不超過25人。25學區達標率由上一學年的61%提高至62.2%，距離本年度全市70%的目標仍差7.8個百分點；下一學年度目標將提高至80%。

面對空間限制，學區正研究校內改造、調整招生及增建校舍等方案。丹通納表示，五所學校需要校舍建設方案，會上列舉的包括公立小學79、193及130，學區正與紐約市學校建設局(SCA)討論校舍能否擴建，或在附近尋找新建校舍的地點。

部分學校則有機會透過改造現有房間增加教室。丹通納以公校185為例，表示校內有數間面積較大的房間，可研究改建為更多教室。學區另有17所學校具備足夠空間，可在現有校舍內推進小班制；七所學校所在區域有其他可利用的空間，需要進一步協調安排。還有兩所學校預計可透過校內課程與組織調整，改善達標情況。丹通納表示，學區將與招生辦公室合作，避免招生安排進一步加重空間緊張學校的負擔。

新校舍方面，丹通納提到，位於貝賽灣台Waters Edge Drive的新校舍預計於2027年啟用，法拉盛另有一項新校舍計畫，將提供690多個學額，預期有助分擔部分現有學校的壓力。

除了教室，增班也需要教師經費。理事會成員在會上追問，各校是否取得額外資金。丹通納回應，上一年度獲得小班制經費的學校，本年度繼續獲得支持，另有兩所學校今年首次取得相關經費；學校須在資金到位後，才能增聘人手。

學區已成立合作規畫團隊，納入校長及行政人員工會(CSA)、教師工會(UFT)及三名學區委員，共同檢視招生不足及校舍擁擠學校的情況。