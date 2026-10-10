ICE紐約開槍 法院暫阻遣返傷者 曼達尼交涉兩小時未果

ICE探員在布朗士大理山開槍擊傷貝加爾，市警翌日公布隨身攝影畫面，記錄警員到場救援及送醫過程。(NYPD提供)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約大理石山發生ICE探員開槍擊傷男子事件，法院已暫阻遣返，市警公開現場畫面；地方政府與聯邦對執法過程及責任歸屬各執一詞。

紐約市大理石山(Marble Hill)8日發生移民 與海關執法局(ICE )探員開槍傷人事件，擊傷28歲多明尼加籍男子貝加爾(Oscar Belgal)，當時其五歲兒子也在車內。市警(NYPD)9日公開首批到場警員的隨身攝影畫面，顯示警員在混亂中將傷者抬上警車，緊急送往醫院的過程，聯邦法院也在同日就此案舉行聽證。

事件發生於8日下午約4時，在大理山大道(Marble Hill Ave.)近西225街。市警公布的畫面顯示，三名制服警員抵達後，發現貝加爾雙手被反銬、坐在路面，周圍站有多名ICE探員。其中一人身穿深色連帽衫，按住傷者頸部傷口；另一人穿黃色施工背心，肩扛長槍並講電話。

ICE探員在布朗士大理山開槍擊傷貝加爾，市警翌日公布隨身攝影畫面，記錄警員到場救援及送醫過程。(NYPD提供)

曼達尼當晚在現場發布會表示，曾花兩小時與川普、穆林交涉，爭取釋放傷者，但未成功，ICE其後以無標誌車輛將人帶走。(取自市長辦公室)

ICE探員在布朗士大理山開槍擊傷貝加爾，市警翌日公布隨身攝影畫面，記錄警員到場救援及送醫過程。(NYPD提供)

現場民眾情緒激動，有人高喊「ICE向人開槍了」。畫面顯示，警員隨後決定自行送醫，不斷催促同僚「快點、快點」，至少兩人合力抬起傷者，放進一輛黑色便衣警車後座，趕往紐約長老會艾倫醫院。市警表示，傷者頸部受槍傷，送院時情況穩定。

市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)表示，現場證據顯示至少一名ICE探員開了七槍。她強調，市警事前並未參與聯邦執法行動。

據蒂池及法院紀錄，貝加爾於2023年因涉嫌搶劫被捕，2025年承認四級重大盜竊罪，被判緩刑五年。他另涉及一宗尚未審結的毒品販售案件。

聯邦法院9日也就該案舉行聽證。法院當日稍早，已暫時禁止遣返貝加爾，並限制聯邦當局轉移其拘留地點的範圍。據美聯社報導，他在聽證後，仍被拘留於布碌崙(布魯克林)的大都會拘留中心，律師表示，他仍因槍傷疼痛，體內尚有子彈。

市長曼達尼 (Zohran Mamdani)在案發當晚則舉行發布會表示，曾花兩小時與川普、穆林交涉，爭取釋放傷者，但未成功，ICE其後以無標誌車輛將人帶走。他指出，探員穿施工背心、戴面罩，民眾難以辨識其身分。

國土安全部長穆林(Markwayne Mullin)9日在華府反駁地方批評，表示探員「事前不知道車內有孩子」，並批評曼達尼煽動敵意，明確拒絕暫停執法。聯邦認為，地方拒絕配合移民執法，使探員必須在不可預測的街頭環境拘捕目標。

ICE執法與遣返行動部執行副主任查爾斯(Marcos Charles)表示，探員用車堵住貝加爾，但他拒絕下車，撞向兩輛ICE車輛後再加速衝向其他探員，迫使探員開槍。聯邦稱其9月曾逃避拘捕，穆林並表示，他被鎖定是因當局相信他直接或間接知悉一宗海關及邊境保衛局(CBP)官員遭槍擊案。

曼達尼當晚在現場發布會表示，曾花兩小時與川普、穆林交涉，爭取釋放傷者，但未成功，ICE其後以無標誌車輛將人帶走。(取自市長辦公室)