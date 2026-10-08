涉詐醫療補助逾3100萬 藥房老闆出逃前被捕
皇后區藥房老闆巴倫涉嫌以現金回扣、回購HIV藥物並重複申報，三年多詐領逾3100萬元，還被控洗錢與轉移資產，於赴加拿大前在機場落網。
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皇后區藥房老闆巴倫涉嫌以現金回扣、回購HIV藥物並重複申報，三年多詐領逾3100萬元，還被控洗錢與轉移資產，於赴加拿大前在機場落網。
在皇后區傑克森高地(Jackson Heights)經營兩家藥房的62歲老闆巴倫(Miguel Baron)，涉嫌以現金回扣吸引病患配藥，再回購愛滋病毒(HIV)處方藥、重複向政府申報，三年多來涉嫌詐取超過3100萬元。紐約州檢察長詹樂霞(Letitia James)7日宣布，巴倫已在拉瓜地亞機場試圖搭乘單程班機逃往加拿大時被捕。
檢方指控，從2023年1月至2026年4月間，巴倫及其他涉案人士涉嫌以150元至250元不等的現金回扣，吸引Medicaid受益人到藥房領取處方藥。其中一些病患領到HIV藥物後，藥房又以數百元將藥物買回，但其在交易過程中利用這些處方向聯邦醫療補助(Medicaid)或愛滋病藥物援助計畫(AIDS Drug Assistance Program, ADAP)申報了數千元補助。
被買回的藥物之後又被放回藥房庫存，提供給其他不知情的病患，讓藥房得以針對同一批藥物再次申報。另有部分藥物涉嫌來自未經許可的來源，藥房卻仍以合法HIV藥物名義向政府請款。檢方估計，巴倫透過此舉共非法取得超過3100萬元補助資金。
州檢察長辦公室指出，這套做法牽涉的不只是政府資金，也可能直接影響病患健康。部分HIV患者在現金誘因下，將原本應按處方服用的藥物賣回藥房；其他病患則可能收到來源不明的藥物，無法確認是否經過適當儲存及保存。
根據起訴文件，巴倫將詐騙所得的款項，從藥房帳戶轉進由他本人或相關人士控制的空殼公司，再用來購買房地產、支付建築工程及兌換大量現金。其中包括邁阿密地區的高級公寓、賓士及凌志汽車，甚至還有2026年世界盃足球賽在邁阿密舉行場次的門票。
除刑事案件外，州檢察長辦公室同時提出民事資產沒收訴訟，希望扣押或對涉嫌以非法所得購買的資產設定留置權，並尋求超過9500萬元賠償。皇后區大陪審團已對巴倫及其公司提出多項指控，包括一級重大竊盜、一級及二級醫療保健詐欺、非法向Medicaid受益人支付回扣，以及一級、二級洗錢等罪名。若最高罪名成立，巴倫最高可能面臨8年4個月至25年監禁。
檢方指他先以150元至250元現金回扣吸引Medicaid病患領藥，再把HIV處方藥買回，之後重複向Medicaid或ADAP申報補助，藉同一批藥物反覆獲利。 檢方估計，巴倫與共犯三年多來非法取得超過3100萬元補助資金，且部分藥物來源不明，還可能被再次放回庫存流通，造成財務與醫療風險。 皇后區大陪審團已對他提出重大竊盜、醫療保健詐欺、回扣及洗錢等多項罪名；若最高罪名成立，最高可面臨8年4個月至25年監禁。
精華 FAQ
檢方指他先以150元至250元現金回扣吸引Medicaid病患領藥，再把HIV處方藥買回，之後重複向Medicaid或ADAP申報補助，藉同一批藥物反覆獲利。
檢方估計，巴倫與共犯三年多來非法取得超過3100萬元補助資金，且部分藥物來源不明，還可能被再次放回庫存流通，造成財務與醫療風險。
皇后區大陪審團已對他提出重大竊盜、醫療保健詐欺、回扣及洗錢等多項罪名；若最高罪名成立，最高可面臨8年4個月至25年監禁。
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