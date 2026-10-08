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華為被控隱瞞與伊朗業務往來 前匯豐高層作證這麼說…

記者馬璿／紐約報導
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華為案於10月7日在紐約東區聯邦法庭續審。(記者馬璿／攝影)
華為案於10月7日在紐約東區聯邦法庭續審。(記者馬璿／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

華為在美國刑案中遭指隱瞞伊朗業務、誤導銀行處理美元交易；匯豐與法巴前高層作證，揭露華為被切割後仍可能未對新銀行說明實情。

美國司法部指控中國科技公司華為科技(Huawei Technologies Co.，Ltd.)從事有組織的詐欺犯罪，並竊取美國先進技術和商業機密、犯下電信和銀行欺詐等罪行，該案自上月起在布碌崙(布魯克林)紐約東區聯邦法院審理。檢方10月7日指控的核心之一為華為隱瞞與伊朗的業務往來，誤導往來銀行繼續為其處理美元交易，使銀行暴露在違反美國制裁的風險中。當天庭審傳喚匯豐銀行(HSBC)與法國巴黎銀行前代表，聚焦在華為被匯豐銀行切割後，是否仍對其他銀行隱瞞其餘業務往來的行為。

發現伊朗付款 要求簽聲明書

現任德意志銀行(Deutsche Bank)全球反金融犯罪主管納許(Ralph Nash)於2014年至2025年任職匯豐。他表示，匯豐依據制裁政策，原則上不處理涉及伊朗、北韓與敘利亞的付款，且不論以何種貨幣交易，並適用於全球各分行。若交易不能以美元進行，客戶也不能改用歐元辦理。

他作證稱，匯豐2016年察覺華為透過代理機構，付款給在伊朗等受制裁國的員工與承包商美元款項。匯豐隨即要求華為簽署聲明書，承諾不再以匯豐服務從事這類活動。雙方就措辭往返數周至數月，華為直到2017年年中才簽署。

倫敦會議告知 華為反應「平淡」

納許表示，匯豐亞洲區主管等高層2017年中決定全面終止與華為的關係，華為未參與決策。2017年8月11日，他與相關高層前往華為倫敦辦公室正式告知。納許形容，華為方得知後反應相當平淡，沒有質疑，也沒問太多問題，只談及合作結束時程。但他形容，華為被主要往來銀行之一退出其全球的業務，是「不尋常的事件」。

會後華為要求先看匯豐的信函草稿，並在兩個多月後交回修改版，卻增刪文字讓決定讀來像雙方共識。納許指出，由於華為方的修改並不準確，匯豐未接受其修訂版本，並在同年12月4日寄出的信函明載「此為匯豐集團的決定」。他指出，因涉及合約通知期與到期日，雙方關係無法一夕結束，定期貸款及保證等產品需要較長時間處理。

辯方：退出低調 歷時約兩年

辯方指出，納許任職合規部門，不直接面對客戶，與華為沒有日常往來，對華為此前是否不滿匯豐服務也沒有第一手了解。且由於匯豐決定停止合作後並未對外宣布，導致倫敦會議前，匯豐人員仍照常向華為推銷產品。

匯豐內部將退出華為業務的專案取作代號「Project Land」，預估全面退出約需兩年。而根據文件，華為在匯豐的保證餘額，由2017年11月的3億9000萬元降至2018年1月的2億7000萬元，部分要到2039年才到期。納許對此也同意，稱若突然關閉帳戶，可能擾亂華為的電信業務。

辯方進一步追問，混亂的分手是否也會傷及匯豐的名聲。納許同意匯豐對可能損及銀行聲譽的事情相當敏感，也承認若匯豐被認為擾亂華為營運，在香港與中國大陸爭取新客戶時「有可能」造成影響。但他強調，聲譽並非主要考量，匯豐只是不想對華為造成不必要的衝擊，同時盡快在全球退出合作。他說，退出這件事本身在商業與聲譽上都很重大，但「退出的方式相對沒那麼敏感」。

辯方提出的會議紀錄顯示，匯豐曾提醒華為，兩家公司近40萬名員工可能揣測分手原因，請華為及早考慮內部說法，匯豐方則是已經預料華為會以「分散銀行服務供應者」為主軸。

匯豐2018年1月發給各國子公司執行長的機密電郵寫道，華為告知員工此次分手是總部決定「擴大銀行基礎」、將業務分給其他銀行，匯豐則要求自家員工尊重華為的決定，不再向華為推銷新業務。納許解釋，這是指尊重華為選擇的對外說法；他也承認，該說法並非事情全貌，若其他銀行詢問，匯豐只會回應「不予置評」。此外，華為雖未在匯豐美國分行開戶，但納許同意，就他所知，匯豐退出後，匯豐美國分行仍持續為華為經由其他銀行進行的美元交易處理清算。

檢方覆主詰問時，納許表示，延續保證(gurantee)不是繼續往來的後門，且風險遠低於一般交易銀行業務。他也沒有理由相信上述美元清算涉及伊朗，匯豐更從未建議華為對其他銀行謊稱是華為主動分手。若華為曾表示是它主動結束關係，「那是不正確的，我們也已予以駁斥」。

聯絡下家 未告知被匯豐切割

另一名證人則是2017年時任法國巴黎銀行歐洲、中東與非洲區企業業務聯席主管克萊米(Christopher KRAMME)。檢方出示的法巴內部電郵指出，華為財務長孟晚舟將法巴及荷蘭國際集團(ING)列入短名單，擬挑選作為備用現金管理銀行，以取代匯豐、花旗或渣打其中一家，並派員代表孟晚舟赴巴黎評估銀行關係。電郵也提到，華為曾抱怨有一家全球銀行未能提供最新版SWIFTNet系統，導致專案延誤。

克萊米證稱，他11月在巴黎與華為人員會面後回報上司，華為「正打算把業務從匯豐移轉出去」，雙方往來氣氛非常正面。他在信中也提議，孟晚舟春季來訪時安排一場品牌建立午餐。

他表示，華為在會中把匯豐稱為既有往來銀行，但從未告訴他匯豐已終止服務，他也從未有此印象。他指出，銀行主動切割客戶「非常罕見」，這類資訊通常來自客戶或終止信函，對法巴而言非常有價值，「若得知客戶刻意隱瞞，絕對是非常負面的警訊」。

辯方在交互詰問中則是著重法巴當時爭取華為的積極程度。克萊米承認，法巴在64國設有據點，亞洲是業務重點之一，中國也在該行規畫之內。法巴當時正向華為推銷業務，還曾為華為舉辦「法巴銀行日」(BNP Bank Day)。他也同意，法巴內部把華為形容為現金充裕的客戶，這對該行的現金管理團隊頗具吸引力。

前員工：曾被要求清除扣押路由器

檢方隨後傳喚在電信業任職43年、曾受僱於華為美國子公司Futurewei的格里沙姆(Thomas Grisham)。據Inner City Press報導，他證稱曾負責在美國設立技術支援專線，並支援南卡羅來納州格林維爾(Greenville)一家路由器經銷商。

格里沙姆說，上司曾要求他遠端進入一批遭扣留在達拉斯機場海關倉庫的路由器，執行清除軟體的程序。他表示，這在未經任何人許可下進行，會讓相關通訊中斷，他認為違法且「絕對錯誤」，因此拒絕，並形容那將是國際事件，公司之後轉而聯繫華為中國總部。他也證稱，後來在世界通訊(WorldCom)面試時，曾警告對方提防華為。辯方交互詰問時，格里沙姆同意當時雙方溝通有「翻譯上的落差」。

該案將在10月8日續審，預計總審理時間將達三至四個月。

精華 FAQ

  • 檢方指華為透過代理替伊朗等受制裁國的員工與承包商付款，並疑似讓往來銀行繼續處理美元交易，藉此避開制裁風險，涉及銀行欺詐與誤導銀行等問題。

  • 納許稱匯豐2016年發現華為涉伊朗付款後，要求其簽署聲明保證不再使用匯豐從事此類活動；2017年匯豐決定全面終止合作，並由高層前往倫敦正式告知華為。

  • 克萊米表示，華為會面時從未告知匯豐已終止服務，只說正在把業務從匯豐移轉出去；他認為客戶若刻意隱瞞銀行切割資訊，對新往來銀行會是嚴重負面警訊。

匯豐 伊朗 華為

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