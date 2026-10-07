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康乃爾性侵案 兄弟會曾要目擊者噤聲 事後過程曝光

記者顏潔恩╱紐約報導
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康乃爾大學集體性侵案不停升溫中，紀錄顯示在案件發生後兄弟會曾召開內部會議，要求成...
康乃爾大學集體性侵案不停升溫中，紀錄顯示在案件發生後兄弟會曾召開內部會議，要求成員們統一口徑。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

康乃爾大學性侵案持續延燒，校方紀錄揭露Chi Phi兄弟會疑曾要求目擊者沉默並統一說法，涉案成員則否認指控。

康乃爾大學集體性侵案持續輿論發酵。ABC News取得的校方紀錄顯示，在2024年傳出兄弟會性侵事件後，康乃爾大學校警部門曾接獲一匿名人士提供的線索，對方稱Chi Phi兄弟會的領導層曾要求一名潛在目擊者保持沉默，並讓所有成員們統一口徑，否則事件傳開的話，「所有涉事人員以及兄弟會的聲譽都會毀掉。」

根據紀錄，在性侵事件2024年發生後的幾天內，康乃爾調查人員開始詢問證人，調查兄弟會成員是否試圖掩蓋這件事。當時一位匿名的女學生向調查人員表示，事後Chi Phi開了一場內部會議，「基本上是要讓所有男性成員對發生的事情保持一致口徑。」

兄弟會成員將這起事件描述為「雙方自願的群體性行為」，但同時也擔心這件事會對他們的形象造成不好的影響。

根據資料，2024年康乃爾校警至少曾就這起性侵事件本身、以及兄弟會內部進行過哪些溝通，而約談兩名兄弟會成員，其中一名成員表示，此事件只是在一次例行會議中非正式地被提及，當時兄弟會討論的是「本周最佳兄弟」和「本周最蠢兄弟」。該成員強調他們沒有專門為這件事開會，「那是我們每周的例行分會會議，當時討論了很多事情。」

與此同時，一些兄弟會成員間流出的簡訊內容顯示，在康乃爾大學暫停該分會的活動後，兄弟會成員急於控制事件可能造成的後果。該會會長曾在訊息中詢問最新性侵事件中遭點名的Chi Phi兄弟會七名成員之一的英格爾斯(Matthew Ingalls)，「你上次跟Jane Doe說話是什麼時候」。對方回覆稱是前一日，並詢問他們的下一步計畫，「我要不要打給她？我不認為她會報警。」

目前，被指控的七名兄弟會成員均否認有任何不當行為，也尚未有人面臨刑事起訴，且均拒絕回應外界針對這起事件的置評請求。英格爾斯也曾向校警表示，案發當晚醉得太厲害，根本無法在性行為發生前徵求同意，他還將自己描述為事件中的受害者。

精華 FAQ

  • 紀錄顯示，匿名線索指Chi Phi領導層曾要求潛在目擊者保持沉默，並要成員統一口徑，避免事件擴大。調查人員也因此追查兄弟會是否曾試圖掩蓋性侵案。

  • 有成員稱，事件只是在例行分會會議中被非正式提及，當時還談到其他例行議題；另有人把事件描述為雙方自願的群體性行為，但同時擔心嚴重影響兄弟會形象。

  • 目前被點名的7名成員都否認有任何不當行為，也尚未有人面臨刑事起訴。部分訊息顯示他們曾急於聯絡當事人並評估風險，而英格爾斯則稱自己醉到無法同意。

兄弟會 康乃爾大學 性侵

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