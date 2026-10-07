欠租5萬拖18個月 法拉盛華裔房東屋毀求償 修繕估逾10萬

當租客終於搬走後，鄭女士卻發現房內馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 法拉盛75歲鄭女士出租公寓遭租客欠租18個月約5萬元，退租後又發現多處設備損壞，修繕估逾10萬元，房東正同時追討欠款與損害賠償。

法拉盛 75歲的鄭女士歷經約一年半的租務糾紛，今年9月終於收回由她協助管理的出租房屋，卻發現馬桶遭拆卸、廚房水槽及排水管受損，房門、冰箱及燈具等也有損壞。她表示，租客積欠18個月的租金5萬元左右，如今還要面對估計10多萬元的修繕開支。

「我今年75歲了…我受不了了，真的受不了了。」鄭女士受訪時，一邊查看房屋，一邊翻出租約、法院文件及照片，逐一指認受損設備。她說，原以為租客搬離後能喘口氣，沒想到還有層出不窮的修繕和追償問題，讓她精疲力盡。

法拉盛75歲的鄭女士歷經約一年半的租務糾紛，被拖欠數萬元租金，並面臨十餘萬元的維修成本。(記者高雲兒╱攝影)

★保留房間 出租範圍爭議

鄭女士2021年購入這處位於櫻桃大道(Cherry Ave)的兩房公寓，但在準備過戶期間，丈夫去世。此後，房屋登記在兒子、媳婦名下，由她協助管理。

兒子一家後來搬往布碌崙 ，她在此公寓的客廳隔了一間房屋，作為自己使用的空間，但平日住在法拉盛另一處住所。2024年9月出租時，租客張女士表示是夫妻兩人入住，想要租整套公寓。鄭女士拒絕，並事先說明保留一間房，自己每月會回來兩次。最後張女士租下兩間臥室，租金為每月2600元。

鄭女士表示，張女士自2025年4月起停止繳租，以隔間涉嫌違規為由提出爭議，並主張承租整套房屋，不讓她進入。她於是在5月決定對簿公堂。

鄭女士房屋現況。(記者高雲兒╱攝影)

★投訴訴訟不斷 和解未果

張女士應訴後，在法庭文件中指房東及家人將客廳隔成房間，放置已故家人的照片，並頻繁前來祭拜、留宿並使用廚房和衛浴，侵犯其對承租房屋的使用權。張女士在文件中還指控，房東及家人播放祈禱錄音、製造噪音，並提出熱水過燙、入口鐵門門鎖、煙霧及一氧化碳警報器、蟑螂和窗戶防護欄等多項問題。

鄭女士則表示，出租前已向租客說明其定期返家燒香的安排，但後來她每次想進屋，租客便報警，「一次又一次地報警。」她說，除了無法正常進屋，還要接連應付有關隔間、門鎖、蟲害及熱水等問題的投訴，零星支出約3000元，另曾收到3122元罰款。她不斷找工人處理，事情卻始終沒有結束。至於隔間，鄭女士說，市樓宇局曾到場檢查隔間，她花費了1萬多元辦理隔間合規手續。

鄭女士房屋現況。(記者高雲兒╱攝影)

因為疲於應付，鄭女士的兒媳婦去年5月曾出面協商，要求租客搬離。他們提出給對方5000元，並退還2600元押金，但對方最後索要5萬元，和解未成。

房屋所有人本為鄭女士兒子一家，如今兒子需要兼兩份工以貼補房屋開支。(記者高雲兒╱攝影)

鄭女士說，家人最終決定走法律程序，卻沒想到案件持續了約一年半。法院2025年8月作出缺席裁定，判房東取得房屋占有權，並命令立即簽發驅逐令，最早可於同月28日執行。誰知今年6月26日，皇后區住房法庭撤銷上述缺席裁定及判決，准許租客補交答辯，將案件恢復排期。

鄭女士說，租金收不到，還要反覆處理投訴、維修及上庭，持續約一年半的糾紛讓她疲於奔命。「我受不了了，真的受不了了。」

案件今年9月24日再次開庭，然而在開庭前幾天，租客突然搬離房屋。9月25日，鄭女士與裝修師傅回到房屋，隨後安排換鎖及清理。重新進屋後，她發現廚房、衛浴及多項設備受損，部分設施已無法正常使用。

「我門一打開，就看到馬桶不能用了。」她展示清理前的照片，逐一說明馬桶遭拆卸、淋浴設備受損、廚房水槽被撬動及排水管被拆除的情況。部分房門被卸下，燈具、冰箱內部配件等也需要修復或更換。目前，鄭女士正安排有執照的專業人員修復房屋，初步估計設備更換及裝修費用可能高達10多萬元。

★兒子兼兩份工 獨扛開支

鄭女士表示，家人先後聘請兩名律師，律師費合計已達9000元。加上房屋合規手續、維修及其他費用，家人的經濟壓力逐漸增加。

她說，這處房屋每年地稅約9800元，每月管理費約500元，房貸每月須付3000多元。兒子一家在外租屋也要付租金，孫子念大學還有教育支出，原本每月2600元租金可以補貼部分開銷，如今收入中斷，固定支出卻沒有減少。

為應付家庭開支，鄭女士表示，兒子一天做兩份工作，白天上班，晚上再到餐館做鐵板燒。「是我給他租出去，所以我一直責備自己。」她說，兒子也曾埋怨她，讓她更加難過。房屋由她經手出租，結果卻讓家人承受額外負擔，她因此希望盡力處理後續事情。

鄭女士表示，現階段除追討4萬8757元欠租、約1900元電費及其他未計入費用外，也要尋求房屋損害賠償。「一個是賠償，一個是房租。」她說，租客搬走了，官司卻還沒有結束。她盼望欠款和損失能早日得到處理，也希望自己這一年半反覆奔走、上庭的遭遇能被看見。

鄭女士房屋現況。(記者高雲兒╱攝影)