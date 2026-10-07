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紐約市校園「詐」彈連環爆 家長籲嚴懲嫌犯

記者馬璿／紐約報導
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紐約市多所校園接獲爆炸物包裹警報，圖為涉事的第201中學。(谷歌街景圖)
紐約市多所校園接獲爆炸物包裹警報，圖為涉事的第201中學。(谷歌街景圖)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市多所學校6日接獲爆裂物威脅，警方與校方迅速疏散並排查，最終證實多為虛驚；家長雖肯定處置，仍盼資訊更透明並嚴懲嫌犯。

紐約市多間校園6日上午陸續接獲爆裂物威脅通報，布碌崙(布魯克林)、皇后區、布朗士與史泰登島皆有學校涉入。事發後警方到場盤查，校方亦疏散學生，確認校園安全無虞後便讓學生恢復正常上下學。亦有家長表示，在整個過程中家長積極主動但校方過於冷靜，希望未來學校在發生此種外部威脅時，能提供更加透明的資訊，並對作出威脅的嫌犯咎責，以避免恐慌情緒擴散。

當日上午約9時30分，位於戴克高地的第201中學傳出可疑包裹通報，警方稱，聽聞該校二樓有爆炸物品。當時除了第201中學，位於康尼島的第239中學、皇后區、史泰登島與布朗士區亦出現相似報案。

除市教育總監以及201中學發送訊息予家長外，第239中學的校長Karen Ditolla事後亦發公告表示，基於高度謹慎，並依照本校緊急應變程序，校方在接獲消息後，於上午9時59分啟動學生留在教室內的「原地待命」措施。隨後校方立即通報學校安全部門及紐約市警(NYPD)。經警方調查後，判定該威脅不可信。上午10時50分，原地待命措施解除，師生恢復當天正常課程作息。全體學生和教職員均安全無虞。

怕添亂 未馬上去接孩子

第201中學的一名華裔家長陳女士表示，她收到了校方所發之「校園內有爆炸物」的簡訊，以及學生已被疏散和後續盤查無虞的消息。收到時有所擔心，但第一時間查看孩子的定位還在學校，並在查看Citizen以及其他家長的說法後，判斷其應是虛假通報，便未過度焦慮。「學校每個月都有演練，所以我也相信學校的處理方式，不想要馬上跑去接孩子、造成混亂。」

陳女士透露，孩子回家後表示，老師在告知情況後便帶著學生疏散，所以他們也並不擔心，僅以為是演習。她也認同校方的處理方式，讓孩子未來遇到此類事件時能正常應對。但她表示，希望警方能對發出威脅的嫌犯咎責，不然若未來真的發生事件，只怕也被當作假通報處理。

花1.5小時疏散 幸虛驚一場

第201中學家長林女士表示，她於上午近10時收到學校發送相關事件的簡訊，原先以為僅是校園演習，但在打開微信群組後看到家長討論才得知有爆炸物的威脅。林女士說，消息一出，家長們反應不一，有人急著前往學校接孩子離開，但也有家長認為貿然前往學校恐怕受阻或會影響警方調查。孩子回家後亦和她表示，在接獲消息後，老師便陸續准許幾個學生聯絡家長，亦帶領班級前往其他校園疏散，整個過程約一個半小時。

林女士表示，所幸一切都是虛驚一場，不過在過程中她感受到家長的態度比起校方更加積極，希望未來校園若發生此種外部威脅，校方與警方是否能給予家長更完整的說明，並追究假消息的來源，「不然我們作為家長還是會有點缺少安全感。」

事發後，州參議員陳學理(Steve Chan)前往第201中學了解情況，讚賞校方的專業處置，亦澄清史島的通報為逮捕事件，非爆炸物警報。市議員莊文怡則透過聲明指出其辦公室正在跟進中。

目前警方並未公布數起通報是否為同一嫌犯所為。

精華 FAQ

  • 事件波及布碌崙、皇后區、布朗士與史泰登島等多區校園，其中第201中學與第239中學最受關注。警方接獲通報後立即到場，校方也依程序疏散與管制，所幸未發現實際危險。

  • 第239中學在上午9時59分啟動「原地待命」，要求學生留在教室內，並立即通報學校安全部門與紐約市警。警方調查後判定威脅不可信，10時50分解除措施，師生均安全。

  • 家長普遍認為校方處置得當，也理解先疏散再查證的必要，但希望學校與警方在外部威脅發生時能更透明說明，並盡快追查假消息來源，否則家長對校園安全仍會缺乏信心。

紐約市 布朗士 布碌崙 「詐」彈

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