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紐約前三季槍擊謀殺創新低 亞裔仇恨犯罪增至16宗

記者劉梓祁╱紐約即時報導
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市警公布第三季犯罪統計，前九個月槍擊及謀殺案均創新低。(NYPD提供)
市警公布第三季犯罪統計，前九個月槍擊及謀殺案均創新低。(NYPD提供)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市今年前9個月槍擊、謀殺等暴力犯罪創同期新低，但地鐵重大犯罪與已確認仇恨犯罪上升，其中反亞裔案件增至16宗。

紐約市警(NYPD)6日公布第三季犯罪統計，今年前九個月槍擊事件、中槍人數及謀殺案均創有紀錄以來同期新低，七大類重大犯罪下降6.6%，五大區均錄得降幅。儘管如此，地鐵重大犯罪及已確認仇恨犯罪仍增加，其中反亞裔案件由13宗增至16宗，上升23.1%。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)與市警局長蒂池(Jessica S. Tisch)在市警總部(1 Police Plaza)舉行簡報。1月至9月，全市槍擊由553宗降至489宗，減少11.6%；中槍人數由694人降至594人，減少14.4%；謀殺由253宗降至203宗，下降19.8%。曼哈頓錄得24宗謀殺、78名中槍者，均為該區同期最低。

7月至9月，槍擊減少22.7%，至167宗；中槍人數減少28.3%，至213人；謀殺下降19.8%，至73宗，三項均創第三季新低。全市前九個月重大犯罪共8萬6023宗，比去年同期少6034宗，警方稱是17年來同期最大降幅；第三季則下降9.4%。

入室盜竊、搶劫、重大竊盜及汽車盜竊年內分別下降13.7%、12.2%、5.8%及12.4%。公共住房重大犯罪下降6.5%，謀殺、槍擊、中槍人數及搶劫均創同期新低。

蒂池將成果歸因於「精準警務」，包括在暴力集中的地點與時段部署警力、查扣槍枝及打擊幫派。市警今年已查扣4100支槍，並進行25次幫派相關掃蕩。曼達尼也肯定暴力干預人員及危機管理團隊調解糾紛的工作，表示將持續投資預防犯罪。

地鐵重大犯罪則由1613宗增至1628宗，上升0.9%，第三季增加3%。蒂池表示，地鐵重罪襲擊年內增加約11%，警方將調整部署。她補充，每天額外提供5000小時地鐵警務加班的計畫將繼續。曼達尼表示，冬季將考慮保障安全的各項措施，並增加庇護容量。

全市重罪襲擊增加0.2%，至2萬2781宗，約四成涉及家庭暴力；強姦報案增加3.7%，至1594宗，其中約四分之一涉及往年案件。

已確認仇恨犯罪由410宗增至463宗，上升12.9%。除反亞裔案件增加三宗外，反猶太案件共245宗，占總數52.9%；反穆斯林案件由18宗增至32宗。警方強調，已確認案件須經調查認定符合州法定義，與疑似仇恨犯罪報案總數有別；所有統計均為初步數據，仍可能修訂。

精華 FAQ

  • 今年1月至9月，紐約市槍擊由553宗降至489宗，中槍人數由694人降至594人，謀殺由253宗降至203宗，三項都創有紀錄以來同期新低。

  • 前9個月全市七大類重大犯罪共8萬6023宗，較去年同期減少6034宗，下降6.6%，警方稱這是17年來同期最大降幅，且五大區都錄得下降。

  • 已確認仇恨犯罪由410宗增至463宗，上升12.9%，其中反亞裔案件增至16宗；地鐵重大犯罪也由1613宗增至1628宗，反映部分公共空間治安仍有壓力。

亞裔 槍擊 仇恨犯罪

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