紐約雙十酒會 州府代表等數百人同慶 李志強：美台共享民主信念

駐紐約台北經文處長李志強(左)與夫人許雅築(右)5日在曼哈頓主持中華民國雙十國慶酒會，來賓數百人參加。(記者張宗智／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 駐紐約經文處舉辦中華民國115年國慶酒會，邀請僑界與美國政要同慶；李志強強調台美共享民主價值，並提及台灣在貿易與AI領域的重要性。

駐紐約台北經濟文化辦事處5日在曼哈頓 舉辦中華民國 115年國慶酒會，包括經文處全體職員、僑商界代表以及紐約本地官員民代等在內的數百人參與，共迎雙十國慶。

本年度國慶酒會旨在凸顯台灣在領域取得的成就，以及在世界的知名度。酒會開始後，首先演奏中華民國及美國國歌，旅美台灣青年亦帶來舞蹈表演以彰顯活力。經文處處長李志強 在致詞時表示，今年正逢美國建國250周年、以及台灣總統直選30周年紀念，兩個民主政體共享一個強烈的信念：人民必須享有追求生活、幸福和自由的權利，這種共同價值是連結兩地最強力的紐帶。

李志強表示，台灣現已成為美國第四大貿易夥伴，而在人工智慧(AI)時代，台灣更是「AI革命的中心」。此外，台灣與美國各地方，包括紐約州及鄰近的新州、康州、賓州等，亦保持著強力的經濟聯繫和夥伴關係。

代表僑界的紐約中華公所主席伍銳賢表示，紐約僑界自辛亥革命以來，便始終支持中華民國之正統，並秉持民主、自由、和平與憲政的核心價值。紐約台灣會館理事長蘇春槐表示，在過去的一年中，無論國際局勢如何變化，海外台灣人群體持續表現出堅韌和樂觀的精神，因為他們珍惜自己的國家。

當日前往慶祝中華民國國慶的還包括友邦代表聖露西亞駐聯合國常任代表及特命全權大使蘭鮑莉(Menissa Rambally)，以及紐約州聯邦眾議員拉鐵摩爾(George Latimer)、州眾議會副議長拉莫斯(Phil Ramos)、新澤西州眾議會副議長朴艾倫(Ellen Park)、台裔紐約州參議員劉醇逸等紐約及鄰州政治人物，此外紐約州府亦派代表出席了酒會。

旅美台灣青年獻上舞蹈表演，彰顯台灣人之活力。(記者許君達╱攝影)

駐紐約台北經文處舉辦中華民國115年國慶酒會，數百嘉賓到場為中華民國慶生。(記者許君達╱攝影)

紐約、新州、康州、賓州代表與李志強夫婦合影。(記者劉梓祁╱攝影)

紐約經文處處長李志強表示，美台共享民主價值，也是密切的經貿合作夥伴。(記者許君達╱攝影)

李志強(後右)與紐約僑界代表伍銳賢(後左)和蘇春槐(前)到場致詞。(記者許君達╱攝影)

友邦代表與李志強、伍銳賢和蘇春槐合影。(記者劉梓祁╱攝影)