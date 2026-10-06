4大AI巨頭代表視訊出席公聽會 拒為災難風險定概率

紐約市議會舉行人工智慧安全公聽會，四大AI巨頭首次在立法機構前，就技術風險及安全措施公開宣誓作證。(記者曹馨元／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會舉行AI安全公聽會，要求4大科技公司說明風險與責任，但業者未能估算災難概率，現場也聚焦更嚴格的監管法案。

紐約市 議會5日舉行「全體委員會」人工智慧(AI)安全公聽會。市議會稱，這是主要AI企業首次在立法機構前，就技術風險及安全措施公開宣誓作證，現場座無虛席，大批民眾、媒體及準備作證者擠滿議事廳。

OpenAI代表德懷爾(Morgan Dwyer)、Anthropic代表葛雷厄姆(Logan Graham)、谷歌 代表弗蘭德(Alice Friend)，以及Meta AI代表卡希爾(Shane Cahill)均透過視訊出席。SpaceXAI則未依傳票要求派員，市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，市議會將訴諸法院追究。

朱曼寧多次強調，市議會並非要打擊AI產業。她希望更多AI企業及初創公司在紐約紮根，但認為創新與監管並不矛盾，完善規則反而能建立公眾信任，讓產業長期發展。

企業代表表示，AI已為科學研究、小商家及一般使用者帶來效益，並強調公司已投入模型測試、風險評估及安全防護。葛雷厄姆稱，Anthropic歡迎「明智的監管」，稱AI力量強大，一旦出錯，將對個人、機構及公共信任造成真實後果。

但在議員追問下，企業代表的部分回答引起現場質疑。朱曼寧要求四人分別估算，AI在最壞情況下引發災難的機率，但四人均未給出明確數字。OpenAI代表德懷爾回答「不知道」，但無論是1%、10%或20%，任何程度的災難風險都不可接受。谷歌代表弗蘭德則表示，目前尚無嚴謹方法作出可靠估算。

朱曼寧其後詢問，若失控AI造成傷亡，企業是否願意承擔法律責任，僅有谷歌給出較明確答覆。她再要求持有相關災難保險的公司代表舉手，四人陷入沈默。她隨即反問，相關代價是否最終要由公眾承擔。觀眾席中傳出哄笑聲，類似反應也多次出現在企業回答期間，反映不少到場者對業者自我監管仍抱持懷疑。

當日議程包括兩項已提出法案及八項預審提案。最受關注的措施將禁止企業在紐約市銷售或部署未經獨立第三方驗證、或未設人為「緊急關閉機制」的AI模型，每次違規最高可罰2萬5000元。

其他提案包括設立吹哨者獎勵制度、允許受害者就可預見的AI傷害起訴企業、要求市府承包商在24小時內通報安全事故、制定緊急應變計畫，以及加強吹哨者、聊天機器人隱私和廣告規範。兩項正式法案則涉及披露演算法對公務員職位的影響，以及限制AI生成民選官員或候選人的仿冒影像。