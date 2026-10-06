布碌崙華男郵寄毒品賣全美 判6年半 服刑後將遞解出境

聯邦調查局在打擊暗網毒品銷售行動中，查獲的郵寄毒品。(取材自FBI官網)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙25歲中國公民趙建華因在家包裝毒品並郵寄全美販售，被判78個月監禁，服刑後還將面臨強制遣返。

一名報住布碌崙 (布魯克林 )的25歲中國男性公民趙建華(Jianhua Zhao，音譯)近日被印第安納北區聯邦法院判處78個月監禁。趙建華承認在家中包裝冰毒和可卡因，並通過郵寄方式將毒品送往全國各地通過網路下單的買家，他服滿刑期後還將面臨被遞解出境。

美國緝毒局(DEA)稱趙建華並非單獨作案，他的同夥、另名被告為33歲的洛杉磯 居民許保(Bao Xu，音譯)，其通過暗網店鋪在位於西海岸的公寓內銷售毒品，而趙建華則在東海岸負責發貨。許保因相同罪名於今年6月被印第安納北區聯邦法院法官萊希蒂(Damon R. Leichty)判處121個月監禁，外加四年監督釋放(supervised release)。

根據美國緝毒局的報告，聯邦調查局稱，該販毒網絡持續運作約一年，買家遍及美國50個州。在執法人員介入前，平均每月做260多筆毒品買賣，銷售額達5萬5000元。當局最終查獲了與該販毒網絡相關的超過200萬元的虛擬貨幣。

聯邦和地方執法機構聯合行動，破獲了這個販毒網絡。該案由美國緝毒局、聯邦調查局和美國郵政監察局(U.S. Postal Inspection Service)牽頭進行調查，印第安納州、紐約州和加州的當地執法部門提供了協助，包括紐約市警察局和洛杉磯郡警長辦公室。

根據聯邦公民及移民服務局(USCIS)的說法，非美國公民一旦被判犯有聯邦管制藥物販運重罪，刑滿釋放後將面臨「移民和國籍法」規定的強制性移民拘留和遣返程序。USCIS將毒品販運罪歸類為聯邦移民法規定的加重罪行。

趙建華和許保的案件是今年在全國展開的聯邦打擊暗網毒品交易行動的一部分。今年9月，菲尼克斯(Phoenix)一名叫里格利(Brejea Wrigley)的女子承認在暗網經營自己的店鋪，向全美各地郵寄冰毒和芬太尼。幾個月前，一名維吉尼亞州男子在芝加哥聯邦法院承認與其在暗網經營的「帝國市場」(Empire Market)相關的毒品共謀罪名，「帝國市場」曾是全球主要的暗網市場，但在被聯邦政府取締前，曾經一度風靡全球。

與此同時，聯邦當局還對支撐網路毒品交易的金融基礎設施展開了打擊。今年6月，費城檢察官查封了一家加密貨幣混合服務商，該服務商經手了價值3億8900萬元的非法交易，其中大部分與暗網毒品販賣者和網路犯罪集團有關。

聯邦調查局在打擊暗網毒品銷售行動中查獲的信封、郵資和郵寄地址等。(FBI官網)