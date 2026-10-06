紐約州麻疹病例增加 霍楚：進入災難緊急狀態

紐約州長霍楚5日發布行政命令，指紐約州和鄰近州的農村地區麻疹病例持續增加，宣布紐約州進入災難緊急狀態。(取材自州長辦公室flickr)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約州麻疹病例持續攀升，州長霍楚宣布進入災難緊急狀態，並擴大疫苗接種人員範圍，以加強防疫與遏止疫情擴散。

紐約州 長霍楚 (Kathy Hochul)於5日發布行政命令，指出紐約州和鄰近州的農村地區麻疹 病例持續增加，宣布紐約州進入災難緊急狀態；而截至3日，紐約市已確認出現七宗麻疹病例，紐約州其他地區則累積有101宗，今年全州累計共有108宗病例。

自7月15日以來，紐約州18個郡的疫苗接種率偏低的農村社區，一共通報92宗病例；自那時起，當地衛生部門已在紐約州各農村地區接種超過1000劑的MMR疫苗(麻疹、腮腺炎及德國麻疹混合疫苗)，不過隨著全球和美國境內麻疹病例增加之際，紐約州的病例數也仍在持續上升中。

霍楚5日簽署的行政命令擴大了疫苗接種人員的範圍，新增允許急救員、高級緊急醫療服務(EMS)人員、助產士及藥劑師提供疫苗接種服務，「在檢視紐約州最新的麻疹病例數據後，我宣布進入災難緊急狀態，以加強我們持續對抗這項疾病的努力。」

霍楚強調，沒有人應該因為一種可以透過疫苗預防的疾病而重病或死亡，因此已採取措施增加能夠提供疫苗接種及檢測服務的醫療專業人員人數，「這些緊急措施將保護紐約州民，並支持我們的社區合作夥伴，讓他們能夠繼續努力應對疾病的傳播。」

霍楚5日本身也接種了流感疫苗，並呼籲所有紐約州民也積極接種流感疫苗。