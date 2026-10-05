AI衝擊紐約就業安全 初級白領職缺大減 市議會傳科技巨頭作證

紐約市議會將罕見召集全體議員，就人工智慧(AI)可能帶來的風險舉行公聽會，並要求科技巨頭代表宣誓作證。(取自市議會Flickr)

AI摘要 文章摘要整理： 紐約市議會將就AI風險與監管召開公聽會，科技巨頭受邀作證；同時最新報告顯示AI帶動投資成長，卻也讓多類初級白領職缺明顯下滑。

紐約市 議會將於5日罕見召集全體51名議員，就人工智慧(AI)可能帶來的網路攻擊、就業衝擊及消費者風險舉行公聽會，並要求科技巨頭代表宣誓作證。一份最新報告同時指出，AI企業正為紐約帶來大量投資及辦公需求，但初級白領職位已明顯減少。

包括OpenAI及Anthropic在內的多家企業將派員出席，除Meta 外，其他受邀公司均在面臨傳票警告後才同意作證。市議長朱曼寧(Julie Menin)表示，AI發展涉及重大公共利益，相關企業有責任公開回答問題，並就監管提案提供意見。

市主計長李文 (Mark Levine)警告，紐約已面臨AI工具發動的自動化網路攻擊，市府財務、合約及付款系統均可能成為目標。他表示，市府目前雖尚能應付，但必須提升網路防禦能力，「不採取行動並不是選項」。

市議會目前審議的措施，包括要求市府制定AI攻擊緊急應變計畫，保護基礎設施、公共衛生及福利系統；限制AI取代公務員工作，並要求市府承包商通報資料外洩及其他安全事故。

市長曼達尼(Zohran Mamdani)表示，市府希望利用科技提高效率及服務品質，但也須確保AI不會以犧牲勞工或工作品質為代價。市府近日亦宣布加強監管AI客服聊天機器人及動態定價，並研究AI助手可能造成的影響。

紐約市合作夥伴組織(Partnership for New York City)本月發布的報告顯示，本地AI產業正快速擴張，今年上半年在紐約租用逾220萬平方呎辦公空間，是2025年全年的兩倍以上；紐約AI初創企業去年亦籌得創紀錄的167億元風險投資。

但收益分布並不平均。自ChatGPT於2022年面世後，設計、媒體及寫作等受AI影響較大的初級職缺下降40.6%，客戶服務下降34.4%，文書及行政工作下降30.5%；要求AI技能的初級職位則增加55%。市經濟發展局估計，全市約24萬4000個職位面臨AI取代風險。

報告建議持續追蹤AI對招聘及技能要求的影響，並在學校及職業培訓中加入AI實務經驗。如何在鼓勵創新、保障就業及防範安全威脅間取得平衡，或將成為公聽會焦點。