平權措施中止後 哥大亞裔生比例上升 逼近白人占比

哥倫比亞學院(Columbia College)與工程與應用科學學院(SEAS)的亞裔學生占比持續上升，與白人學生占比僅相差0.33個百分點。(記者范航瑜╱攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 哥大最新招生數據顯示，平權措施中止後亞裔生占比持續上升，與白人差距縮至0.33個百分點，並在多所藤校呈現增長趨勢。

哥倫比亞 大學(Columbia University)最新公布的2025至2026學年錄取數據顯示，哥倫比亞學院(Columbia College)與工程與應用科學學院(SEAS)的亞裔 學生占比持續上升，與白人學生占比僅相差0.33個百分點；這是校方開始公布相關數據以來，兩者差距最小的一次。

數據顯示，今年入學的2029屆是哥大 學院及工程學院歷來人數最多的一屆本科新生，較2028屆增加約300人。該屆整體錄取率由前一年的3.86%升至4.94%；其中，本土學生錄取率上升1.43個百分點，國際學生錄取率僅增加0.19個百分點。

最終入讀兩所學院的2029屆新生中，本土學生有1522人，國際學生為275人。若觀察兩所學院的本土生數據，較2024年，亞裔占比增加2.76個百分點，增幅最為明顯，而白人學生入讀占比則出現暴跌，跌幅達2.61%。

在哥大學院及工程學院的全體本土本科生中，亞裔與白人學生占比僅相差0.33個百分點，亞裔也成為該校披露數據以來，非白人族群占比最高的一次；若只看2025年入學的新生，亞裔占比則已超過白人，成為占比最高的單一族群。

這是聯邦最高法院2023年6月裁定大學招生不得考慮種族因素後，哥大第三年公布反映學生族裔組成的數據。當初，「平權措施」(Affirmative Action)的反對者普遍認為，取消種族因素後，亞裔學生進入競爭激烈的頂尖院校機會可能增加。

這一說法在常春藤院校的近年招生數據中得到一定驗證。2029屆的哈佛大學(Harvard University)新生中，亞裔占比高達41%，較2028屆上升4個百分點；耶魯大學(Yale University)亞裔新生占比亦在最近兩屆連續增長，到達33%。不過，普林斯頓大學(Princeton University)等校的數據仍有波動，顯示亞裔生占比增長並非線型鐵律。

與此同時，愈來愈多的頂尖院校正在重新要求申請人提交SAT及ACT的標準化考試成績。升學顧問、Sam Tutors執行長潘登指出，對於普遍標準化成績優異的華裔學子而言，這股「回歸擇優錄取」的趨勢無疑是好消息。她同時強調，各校亞裔新生占比的變化程度仍有差異；相較哈佛、耶魯等藤校，約翰霍普金斯大學(JHU)及哥大的增幅更為明顯。