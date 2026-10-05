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孫雯胡驍案再添1罪 辯護律師宣布退出 審理生變

記者胡聲橋／紐約報導
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紐約州長的前副幕僚長孫雯(右)及丈夫胡驍(左)被添加一項新罪名，且孫雯辯護律師宣...
紐約州長的前副幕僚長孫雯(右)及丈夫胡驍(左)被添加一項新罪名，且孫雯辯護律師宣布退出。圖為兩人出庭的資料照片。(路透)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約東區聯邦檢方再度更新孫雯胡驍案，新增洗錢共謀罪使總罪名達20項，孫雯辯護律師又因費用與工作量問題宣布退出，令重審進度生變。

紐約東區聯邦檢察官辦公室在近日對紐約州長的前副幕僚長孫雯和她丈夫胡驍提出的新替代起訴書中，不僅維持原有罪名，還給兩人新加了一項洗錢共謀罪，使罪名總數達到20項。補充起訴書公布不久後，孫雯的辯護律師宣布退出此案，為此案於2027年1月再次開庭審理的計畫蒙上了陰影。

中國代理人案 2人又涉洗錢共謀 律師稱孫已無力負擔費用

孫雯胡驍案的原始起訴書於2024年9月提交，孫雯被指控違反外國代理人登記法、簽證詐欺、帶入外國人和洗錢共謀等罪；她的丈夫胡驍被指控洗錢共謀、銀行詐欺共謀和濫用身分識別資料等罪。2025年2月、6月和10月，檢方三次提交此案的替代起訴書。在此案於2025年11月12日開庭時，孫雯和胡驍共被控犯有19項罪名。但2025年的審理最後以流審(mistrial)告終，陪審團無法就19項罪名中的任何一項達成一致意見。檢方當庭表示要「盡快」重審。

今年9月2日，紐約東區聯邦檢方對孫雯胡驍案提出了最新一份替代起訴書。與之前的起訴書相比，新起訴書將兩人的罪名從19項增加到20項，新增罪名是另一項洗錢共謀罪，來自新冠疫情期間利用採購防護用品的機會收取回扣後，兩人共謀洗白所得款項。

法庭原計畫於10月5日開庭，就這項新罪名審訊孫雯，同時召開一次案情進展會議，但據孫雯辯護律師提交法庭的信件，他們認為孫雯健康狀況不佳，出於醫療原因要求審訊延期。

去年庭審流審後，負責此案的法官科根(Brian Cogan)於今年1月宣布，計畫於2027年1月續審此案。當時被告律師就曾表示，孫雯胡驍已無法繼續支付律師費，希望法庭能下令解凍被扣資產。該動議遭法官駁回，認為沒有充分證據表明兩被告的可用資金已枯竭，因此拒絕下令解凍資產。

這一事態現在有了最新進展。律師阿貝爾(Kenneth M. Abell)代表負責為孫雯辯護的Abell Eskew Landau律師事務所，於10月1日致信法庭，要求退出孫雯的辯護團隊。辯護律師援引的理由是「孫女士已無力負擔重審期間的代理費用」，此外，「政府近期提交的補充起訴書將導致本案後續工作量大幅增加」。

有報導稱，此案流審後，控辯雙方曾試圖尋求達成認罪協議。但從最新的替代起訴書來看，協商並未達成結果。

精華 FAQ

  • 最新替代起訴書在原有19項罪名外，再加上一項洗錢共謀罪，指兩人涉嫌利用疫情期間採購防護用品收取回扣後，再共謀洗白所得款項。

  • 律師阿貝爾致信法庭表示，孫雯已無力負擔重審期間的代理費用，而且政府新提交的補充起訴書也會大幅增加後續工作量，因此決定退出。

  • 本案先前曾因陪審團無法達成一致而流審，法官原訂2027年1月重審；如今又因新增罪名與律師退出，重審安排與辯護進程都出現不確定性。

孫雯 洗錢 紐約州

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