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地鐵少停幾站能省時？模型：取消第3大道站每日省逾1800小時

記者范航瑜╱紐約報導
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位於長島市的七號線亨特角大道(Hunters Point Av)站，取消後估算每...
位於長島市的七號線亨特角大道(Hunters Point Av)站，取消後估算每日可淨省1024小時，在受測站點中排名第三。圖為7號線。(記者范航瑜／攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

一名工程師建立網站評估地鐵站關閉效益，結果顯示第三大道站若取消可省時，但華埠多個站點關閉反而增加整體出行成本。

一名軟體工程師日前呼籲大都會運輸署(MTA)關閉曼哈頓L線第三大道(3 Av)站，認為該站使用人數有限，卻拖慢大量途經列車乘客，且鄰近車站步行約五分鐘即可抵達。他並建立網站，以模型估算取消部分地鐵站後，全體乘客究竟能省時，還是因額外步行反而增加負擔。

不過，試算結果顯示，關站並非都能提升效率。平日華人乘客繁多的曼哈頓華埠的格蘭街(Grand St)、東百老匯(East Broadway)及包厘街(Bowery)等站若取消，乘客整體出行時間反而增加。

沃克(Joshua Wolk)創立的網站Stop the Stop指出，第三大道站每個平日約有17萬7000旅次經過，僅約1萬1000旅次以該站為起點或終點；兩側的第一大道與聯合廣場站，步行各約五分鐘可達。他估算，即使計入使用者須多走路的負擔，取消第三大道站後，全體受影響乘客每個平日仍可合計省下1824小時的加權出行時間。

沃克採用MTA今年1月至8月的旅次起訖估算與平日班表，比較保留及取消356個站點的結果，假設每次停站耗時50秒，額外步行每分鐘按兩分鐘乘車時間計算。按這組條件，L線三大道站名列第一；另有298站取消後，乘客整體反而更費時。

華埠方面，B、D線格蘭街站若取消，模型估算每個平日將增加約1萬零103小時的加權出行負擔；F線東百老匯站則增加2675小時，J、Z線包厘街(Bowery)站增加451小時。這些服務華埠不同街區的站點，在試算中均呈現保留，會更有利的結果。

相較之下，位於皇后區長島市的7號線亨特角大道(Hunters Point Av)站，取消後估算每日可淨省1024小時，在所有測試站點中排名第三。網站估算，該站每日約有12萬8393旅次上下、6908旅次使用，取消後使用者平均須多走249公尺；同線69街站則估算可淨省327小時。

不過，這項分析並未計入公車接駁、車廂及月台擁擠、列車延誤、轉乘功能等因素，也未區分長者、身障人士及其他行動不便乘客增加步行距離所付出的成本。MTA在評估車站無障礙改善時，除客流量外，也會考慮長者與身障人口、轉乘功能、車站服務覆蓋範圍及周邊重要目的地；MTA曾指出，車站之間的無障礙服務缺口，可能迫使部分乘客繞行超過一哩。

精華 FAQ

  • 核心在於地鐵站是否該因使用量低而關閉。工程師認為部分站點會拖慢多數乘客，但模型也顯示，不是每個站關閉後都能提升整體效率。

  • 網站估算第三大道站每個平日約有17萬7000旅次經過，若取消後，即使計入乘客多走路的成本，全體受影響乘客仍可合計省下1824小時。

  • 華埠的格蘭街、東百老匯與包厘街站都屬於這類情況。模型估算它們若取消，整體出行時間會增加，其中格蘭街站增加最明顯，約1萬零103小時。

地鐵 地鐵站 MTA

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