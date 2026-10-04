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華埠堅尼路攤販捲土重來 阻塞通道及入口 執法成效受關注

記者劉梓祁╱紐約報導
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華埠堅尼路攤販掃蕩後迅速回流，年內拘88人、扣66輛涉案車仍難遏止。(市警華埠五...
華埠堅尼路攤販掃蕩後迅速回流，年內拘88人、扣66輛涉案車仍難遏止。(市警華埠五分局提供)

AI摘要

文章摘要整理：

曼哈頓華埠堅尼路仿冒攤販在警方掃蕩後再度回流，堵塞行人通道與店舖入口，居民商戶促市府跨部門持續執法。

曼哈頓華埠堅尼路(Canal Street)販售仿冒商品的攤販，在警方多次掃蕩後再度回流，占據中央街(Centre Street)至百老匯大道(Broadway)一帶約四個街段。市警(NYPD)表示，今年以來相關執法已累計拘捕88人次、發出335張傳票，扣押逾1萬袋攤販物品及66輛涉案車輛，但居民和商戶仍反映通道及入口遭阻塞，執法成效再受關注。

近日，堅尼路再被發現有攤販在行人道擺放桌子或鋪設地毯，陳列仿冒名牌手袋、手表及太陽眼鏡，令本已繁忙的行人通道更加擠迫。華埠共同發展機構(CPLDC)行政總監陳作舟表示，部分街道擠迫至難以通行，行人必須等待其他人側身讓路。他形容執法與攤販回流如同「貓捉老鼠」，一個街角受到壓力，攤販便移往另一處，翌晨又返回。

此前，堅尼路攤販問題早已引起華埠社區和民選官員關注。市議員馬泰(Christopher Marte)、聯邦眾議員高德曼(Dan Goldman)及州眾議員格利克(Deborah Glick)今年1月14日連署致函市長曼達尼(Zohran Mamdani)及相關部門局長，要求共同處理販售仿冒商品、街道阻塞及衛生問題。

信函指出，議員辦公室經常接獲居民投訴，稱攤販沿行人道鋪放貨物，阻擋住宅與小商戶入口，妨礙居民回家及顧客進店；部分居民及商戶亦反映遭到騷擾，甚至涉嫌肢體襲擊。

連署官員表示，問題規模已超出單一分局所能處理，要求市警、市消費者及勞工保護局(DCWP)與市清潔局(DSNY)提供持續、一致的跨部門執法及社區支援。信函亦提及市交通局(DOT)擬擴闊堅尼路行人道，要求市府同步解決攤販占道，避免改善通行的工程反而令問題加劇。

對於市府如何處理，市長辦公室辦發言人表示，改善堅尼路生活品質是本屆政府的優先事項，承諾採取跨部門方式應對。具體執行時程、各部門分工，以及如何防止攤販在掃蕩後立即回流，仍待進一步說明。

華埠堅尼路攤販掃蕩後迅速回流，年內拘88人、扣66輛涉案車仍難遏止。(市警華埠五...
華埠堅尼路攤販掃蕩後迅速回流，年內拘88人、扣66輛涉案車仍難遏止。(市警華埠五分局提供)

精華 FAQ

  • 因為攤販在行人道擺放桌子和地毯，陳列仿冒商品，還阻塞住宅與商戶入口，令原本繁忙的街道更擁擠，居民回家與顧客進店都受影響。

  • 市警表示，今年已累計拘捕88人次、發出335張傳票，並扣押逾1萬袋攤販物品及66輛涉案車輛，但攤販仍在掃蕩後快速回流。

  • 馬泰、高德曼和格利克等人要求市警、DCWP與DSNY等部門跨部門、持續執法，並配合DOT擴闊行人道；市長辦公室則稱會以跨部門方式改善堅尼路生活品質。

眾議員 曼達尼

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