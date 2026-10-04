長島公園人類骸骨疑為去年底失蹤華婦 仍待DNA確認

長島曼哈塞(Manhasset)一座公園日前發現女性人類骸骨，警方正調查是否為去年12月失蹤、患有失智症的79歲大頸(Great Neck)華裔婦人徐世華。圖為走失當時發布的協尋照片。(納蘇郡警察局提供)

AI摘要 文章摘要整理： 長島曼哈塞公園發現女性人類骸骨，警方懷疑可能是去年失蹤的79歲大頸華裔婦人徐世華，案件目前初步排除刑事因素，仍待DNA確認。

長島 曼哈塞(Manhasset)一座公園日前發現女性人類骸骨，警方正調查是否為去年12月失蹤、患有失智症的79歲大頸(Great Neck)華裔 婦人徐世華。死者身分目前仍待DNA 檢測正式確認，但家屬已辨認出現場尋獲的一件衣物屬於她。警方初步表示，不認為案件涉及刑事因素。

納蘇郡警方表示，10月1日下午約5時44分，一支當地高中田徑隊在曼哈塞普蘭多姆池塘公園(Plandome Pond Park)附近跑步時，其中一名隊員在鐵路軌道下方的灌木叢內發現疑似人類骸骨，隨即報警。

普蘭多姆高地(Plandome Heights)市長里西卡(Kenneth Riscica)表示，發現骸骨的學生是一名鷹級童軍(Eagle Scout)。當時田徑隊沿著長島鐵路軌道附近跑步，再穿行至公園，該名學生注意到軌道與公園之間的灌木叢有異狀，進而發現骸骨。他還說，探員詢問少年狀況時，他回答：「我很好，我只希望這能讓一個失去親人的家庭得到一些答案。」

里西卡指出，骸骨所在位置十分偏僻，距離公園主要步道較遠，平時居民及兒童幾乎不會步行或跑步經過。

納蘇郡警察局長萊德(Patrick Ryder)之後在記者會上表示，初步確認骸骨屬於一名女性，據信與約一年前的一宗失蹤人口案件有關。他同時表示，目前「不認為涉及刑事因素」。

警方目前在重點調查死者是否為79歲的徐世華。她是一名母親及祖母，患有失智症，於2025年12月16日離開大頸Oakley Place附近住家後失蹤，此後音訊全無。

徐世華失蹤當天下午約3時，曾被目擊在住家附近步行，當時身穿紅色外套、深色長褲及深色鞋子。她平日有在社區長距離散步的習慣，失蹤當日也曾被多個監控攝影機拍到在大頸一帶步行。

不過，她離家時沒有攜帶手機，也沒有穿上家人放有蘋果AirTag定位器的運動鞋，因此家人無法透過定位裝置追蹤其行蹤。警方表示，她最後被目擊的地點，距離此次發現骸骨的位置約四哩。

據NBC報導，徐世華的家屬表示，納蘇郡警方及法醫辦公室已與他們取得聯繫，並向他們展示一件在發現骸骨現場尋獲的衣物，家人確認，該衣物屬於她。不過，在DNA鑑定正式確認身分前，家屬暫不作進一步評論。