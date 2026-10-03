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法拉盛YMCA慶百年 表彰社區夥伴、世報

記者高雲兒╱紐約報導
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法拉盛YMCA百周年晚會全體獲獎者於會場外合影。(記者高雲兒╱攝影)
法拉盛YMCA百周年晚會全體獲獎者於會場外合影。(記者高雲兒╱攝影)

AI摘要

文章摘要整理：

法拉盛YMCA舉辦百周年慶祝晚會，表彰世界日報等社區夥伴，並回顧百年來服務逾100萬人的歷程與新會址進展。

法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)近日舉辦百周年慶祝晚會，回顧自1926年成立以來服務社區的歷程，並表彰支持該會及社區發展的各界人士與機構。獲表彰者包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、世界日報、F&T集團執行副總裁李海倫(Helen Lee)、法拉盛YMCA游泳隊總教練Richard Finkelstein，以及冠洋銀行(OceanFirst Bank)。

大紐約YMCA總裁兼執行長Sharon Greenberger表示，法拉盛YMCA自1926年開門以來，一直隨著社區人口與需求改變而調整服務，但核心使命始終未變：為不同背景的居民提供一個安全、受到歡迎並能建立連結的空間。過去百年，法拉盛YMCA累計服務逾100萬人、超過25萬個家庭，曾有約30萬名會員，並提供超過220萬堂游泳課程。

她說，法拉盛YMCA日前也已為Flushing Commons內的新會址動工，代表機構下一個百年的新篇章。她指出，一個機構的傳承不僅是繼承過去，更是在每天的服務中持續創造，包括孩子第一次跳進泳池、移民找到第一份工作、青少年開始相信自己能上大學，以及長者重返健身房等看似平凡的時刻，長年累積後，便成為社區共同的歷史。

晚宴亦表彰世界日報對華人社區的長期服務。主辦方表示，世界日報不僅是報紙，也是華裔社區重要的信息與連結平台，長期在法拉盛服務讀者、連結家庭與社區，其理念與YMCA強調社區連結及公共服務的使命相呼應。

世界日報執行董事李德怡代表報社領獎時表示，很榮幸獲得表彰，並與各界共同慶祝法拉盛YMCA成立100周年。她肯定YMCA長期服務社區，陪伴不同年齡的居民成長，為孩子與成人留下珍貴的人生回憶，也向其他獲獎者致賀。

世界日報於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰，由執行董事李德怡代表領獎。(記者高雲兒...
世界日報於法拉盛YMCA百周年晚會獲表彰，由執行董事李德怡代表領獎。(記者高雲兒╱攝影)

李德怡表示，世界日報與法拉盛有深厚連結，除了新聞出版，也透過健康、財務規畫等活動服務社區。她補充，世界日報與YMCA都重視人與人之間的連結，報社也希望透過傳播資訊，讓更多居民了解YMCA提供的課程與服務。她感謝各界支持，並祝願YMCA在下一個百年繼續凝聚社區。

獲表彰的民選官員中，孟昭文長期關注皇后區居民需求及亞太裔社區權益；劉醇逸致力推動公校教育、縮小班級規模及亞裔歷史教育；金兌錫關注長者照護、醫療服務與政府問責；黃敏儀則曾任法拉盛YMCA董事會成員，並持續推動語言服務及社區公共設施等議題。

法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)近日舉辦百周年慶祝晚會，回顧自1...
法拉盛基督教青年會(Flushing YMCA)近日舉辦百周年慶祝晚會，回顧自1926年成立以來服務社區的歷程，並表彰支持該會及社區發展的各界人士與機構。(李德怡提供)

精華 FAQ

  • 晚會回顧法拉盛YMCA自1926年成立以來的服務歷程，強調其百年來隨社區需求調整服務，累計服務逾100萬人、25萬多個家庭，並提供超過220萬堂游泳課程。

  • 獲表彰者包括國會眾議員孟昭文、州參議員劉醇逸、眾議員金兌錫、市議員黃敏儀、世界日報、F&T集團李海倫、教練Richard Finkelstein及冠洋銀行等，涵蓋民選官員、媒體與企業。

  • 主辦方認為世界日報不只是報紙，更是華裔社區的重要資訊與連結平台，長期在法拉盛服務讀者。報社代表也表示，雙方都重視社區連結，並希望持續協助居民了解YMCA服務。

法拉盛 孟昭文 眾議員

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