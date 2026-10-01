戴克高地嚴重車禍 71歲華婦被撞昏迷不醒、來紐約僅兩年

布碌崙(布魯克林)戴克高地(Dyker Heights)29日晚間發生嚴重車禍，致一名華婦生命垂危。圖為事發路口。(記者馬璿／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 布碌崙戴克高地9月29日晚發生嚴重車禍，71歲華婦過馬路時被車撞倒，送醫後昏迷不醒、生命垂危，警方正調查事故經過。

布碌崙 (布魯克林 )戴克高地(Dyker Heights)9月29日晚間發生嚴重車禍，一名71歲福建籍華裔 女性過馬路時遭轎車撞倒，送醫時身受重傷，截至次日仍昏迷不醒，生命垂危。

負責該轄區的市警68分局表示，車禍發生於29日晚間8時許，地點在貝瑞吉公園大道(Bay Ridge Parkway)與13大道交口。一名52歲女駕駛當時沿貝瑞吉公園大道行駛，行經該路口時，撞上正準備過馬路的婦人。

事發時現場有多名目擊者，民眾報案後警方迅速趕抵，救護車隨即將倒臥路面的傷者送往附近的瑪摩利醫療中心(Maimonides Medical Center)搶救。警方指出，傷者全身多處重創，雙腿傷勢嚴重，並有嚴重內出血。肇事駕駛事後留在現場，截至發稿時，無人被捕或遭起訴，確切肇事經過仍在調查中。

據了解，傷者兩年前由兒子申請移民來紐約，與兒子一家及一對孫子女同住在事發地點附近，平日習慣午後到住家附近的公園走動，推測她是在返家途中遇上車禍。不過傷者家屬目前婉拒媒體置評請求，尚不清楚其最新就醫情況。

這起事件並非該路口首次發生嚴重車禍，2010年1月，104歲大力士羅利諾(Joe Rollino)清晨散步時，在貝瑞吉公園大道交13大道穿越馬路，遭一輛小型廂型車撞倒，送醫後不治。當地第十社區委員會事後投票支持以其名字為該路口西南角命名，以茲紀念。

事發地點周邊今年夏天亦曾發生致命車禍。7月22日傍晚，一名20歲男子騎乘電動滑板車(scooter)沿14大道南行，在77街附近遭同向行駛的一輛廂型車撞倒，送醫後不治，地點距貝瑞吉公園大道僅兩個街區。