AI向善研討會 侯宜秀談台灣機會與挑戰

駐紐約台北經濟文化辦事處與美台商會29日晚舉辦「人工智慧向善：台灣之挑戰與機會」研討會，邀請中華民國數位發展部政務次長侯宜秀(左)演講。(記者劉梓祁／攝影)

AI摘要 文章摘要整理： 侯宜秀在紐約研討會指出，台灣除硬體優勢外，也能以治理、人才與應用經驗推動AI向善，並在主權AI與風險管理上深化國際合作。

駐紐約台北經濟文化辦事處與美台商會9月29日舉辦「人工智慧 向善：台灣之挑戰與機會」研討會，邀請中華民國數位發展部政務次長侯宜秀演講。她表示，台灣除晶片與伺服器等硬體優勢，也能向世界分享人才培育及治理經驗，讓人工智慧(AI)走入農業、醫療、教育及中小企業，並以信任為基礎深化國際合作。

紐約經文處長李志強 指出，台灣在全球AI產業扮演關鍵角色，卻持續被排除於聯合國及「AI向善」峰會之外，期盼各界支持台灣參與。侯宜秀也表示，將台灣排除於討論之外，影響的不只是台灣，也涉及可信賴AI供應鏈及全球共同利益。

侯宜秀指出，製造運行AI的機器，與讓全民懂得使用AI，是兩項不同任務。她說，AI的價值不僅在於技術有多先進，更在於能否廣泛應用；農民、護理師、教師及店主是否懂得運用，將影響國家轉型速度。她以學游泳比喻AI學習，強調只讀書無法學會游泳，必須親自下水；政府則應為民眾提供實作環境。同時，專業知識同樣不可或缺，AI能放大既有能力，但若缺乏對自身領域的理解，再強大的工具也難以產生價值。

侯宜秀介紹了智慧畜牧案例，其透過攝影機結合生成式AI，監測仔豬活動、進食及母豬行為，將異常情況與預警傳至農民手機。她表示，讓農民減輕巡查負擔、及早掌握牲畜狀況，就是「AI向善」的具體實踐。

談到「主權AI」，侯宜秀表示，其核心是國家保有選擇、更換模型及供應商的能力，掌握資料與存取權限，並確保關鍵服務在斷線或外部干擾時持續運作。其架構涵蓋能源、晶片、算力、資料、模型及應用六層，人才、資安與治理則貫穿其中，仍須與國際夥伴合作。

在治理方面，她表示，數發部建立共同的風險分類與評估架構，協助各部會盤點AI用途、辨識風險、檢視現行措施，再針對不足之處研擬對策；同時，過程須持續納入業者、使用者及弱勢群體意見，兼顧創新與安全。

美台商會會長韓儒伯(Rupert Hammond-Chambers)在對談中詢問，台灣如何將硬體優勢延伸至更多領域。侯宜秀回應，台灣可從智慧製造等熟悉產業出發，提供整合軟硬體的方案，協助夥伴建立自身AI能力；信任的贏取則須透過明確的規則、制度及人員共同落實。