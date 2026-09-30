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大學招生標準收緊 SAT、ACT回歸、個人陳述文章也更仔細

記者高雲兒／紐約報導
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對於AI在申請文書中的使用，趙愷文表示，不贊成讓AI直接代寫，但也不必完全排斥。...
對於AI在申請文書中的使用，趙愷文表示，不贊成讓AI直接代寫，但也不必完全排斥。(美聯社檔案照)

AI摘要

文章摘要整理：

近年大學申請競爭加劇，招生標準正由疫情期間的寬鬆模式回歸，SAT、ACT與個人陳述再度成為重點，課外活動也更看重真實投入與領導深度。

近年大學申請競爭明顯加劇，不僅頂尖私校錄取率持續下降，部分公立大學也愈來愈難進；與此同時，疫情期間一度放寬的招生標準正在逐步恢復，標準化考試SAT、ACT重新受到重視，課外活動和申請文書的評估也更講究深度與真實性。紐約家長群召集人、蘋果核計畫負責人趙愷文表示，與其說如今大學申請突然「變難」，不如說招生正在從疫情時期較寬鬆的狀態，逐步回到更重視標準化考試、個人陳述和整體表現的模式。

趙愷文說，疫情期間不少大學取消或暫停SAT、ACT要求，招生時更多依賴高中成績、個人陳述及其他背景資料，但近兩年政策已明顯轉向。

他指出，耶魯大學早在前兩年便重新把標準化考試納入招生要求，之後包括康乃爾大學等學校陸續跟進，「不是今年突然變難，而是開始恢復以前的模式，開始看SAT、ACT，個人陳述文章也看得更仔細。」

對於人工智慧(AI)在申請文書中的使用，趙愷文表示，不贊成讓AI直接代寫，但也不必完全排斥，「AI其實就像所有工具一樣，是一個輔助的東西，主要還是自己做」。他說，學生可以用AI討論題材、整理想法，但文章本身仍應由自己完成。

他近期亦試用數款AI及抄襲檢測工具，發現部分產品已能辨認文章是否高度依賴AI生成，甚至區分完全由AI生成、AI生成後由人修改，以及人類原稿經AI潤色等不同情況。他表示，這類工具未必百分之百準確，但目前辨識能力已相當高。

趙愷文也提醒，家長不要把課外活動簡化成「集義工時數」。他說，很多家長常詢問哪裡有義工活動，希望帶孩子參加，但大學真正重視的是學生是否對一件事情有持續熱情，以及有沒有展現領導能力或參與深度。

「他不是看你做了多少義工活動、多少個小時」，趙愷文說，以掃公園、清潔街道為例，活動本身並非不好，但如果學生只是一次次參加別人安排好的活動，對展現個人能力幫助有限。

他以蘋果核計畫為例，一些學生自行組織俱樂部，教年幼學生下棋、數學或閱讀，課程內容、招生和日常運作主要由學生自己安排，成年人只在背後提供支援。他提到，預計於10月第三個周六舉行線上大學申請講座，向家長及學生介紹最新招生趨勢及注意事項，詳細安排將稍後公布。

精華 FAQ

  • 因為頂尖私校錄取率持續下降，部分公立大學也更難進；同時疫情期間放寬的招生條件正在回歸，學校重新重視標準化考試、文書與整體表現。

  • 疫情時不少學校取消或暫停SAT、ACT要求，改看成績與背景資料；近兩年則逐步恢復考試要求，並更仔細審查個人陳述，要求內容更真實、更有深度。

  • 大學不只看義工時數，而是重視學生是否長期投入某件事、是否展現領導力與參與深度；若只是參加別人安排好的活動，對申請加分有限。

疫情 耶魯大學 康乃爾大學

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