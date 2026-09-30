平均每人申請6.8所學校 線上申請讓熱門州大競爭升溫

大學申請競爭不再只是常春藤名校的現象，一些熱門的州立研究型大學，如今也吸引愈來愈多學生申請。(圖由SUNY提供)

AI摘要 文章摘要整理： 線上申請平台普及後，學生投遞學校數增加，紐約州熱門公立大學申請暴增，競爭升溫，使原本被視為安全保底的州大也不再穩妥。

大學申請競爭不再只是常春藤名校的現象，對許多紐約家庭來說，更直接的變化是，原本兼具學術聲譽與州內學費優勢的熱門州立研究型大學，如今也吸引愈來愈多學生申請。隨著線上申請平台Common App 等平台普及，學生一次投遞多校更加方便，熱門院校申請量持續攀升，所謂「安全保底校」已經不再安全。

Common App最新數據顯示，2025至2026申請季有超過150萬名學生使用平台，合計遞交超過1070萬份大學申請。前一申請季已有約149萬8000名首年申請者提交超過1000萬份申請，平均每人申請6.8所學校，高於前一年的6.64所。當季公立大學收到的申請量增加13%，遠高於私立大學的3%。

在紐約州 ，賓漢頓大學(Binghamton University)的變化尤其明顯。校方數據顯示，2021年大一申請者為3萬9533人，2025年增至6萬1188人，四年間增加約55%；同期錄取率則由44%降至37%。2025年實際入學的大一新生為3199人，與2021年的3084人相比顯然增幅有限。

長島多名升學 顧問觀察稱，過去學生多半只申請五、六所大學，如今一次申請十多所已不罕見。一些過去被部分家庭視為「安全校」的選擇，如今也未必能穩獲錄取。

石溪大學(Stony Brook University)同樣是長島與紐約市高成績學生的熱門目標。升學顧問說，石溪與賓漢頓近年受到更多學生青睞，除了學術聲譽之外，紐約州居民可享相對較低的州內公立大學學費，也是重要因素。

這股申請熱度也延伸至紐約州其他地區，水牛城大學(University at Buffalo)在2025年收到超過4萬5000份申請，創下校史紀錄，最終有5019名大一新生入學；奧伯尼大學(University at Albany)在2026年收到超過3萬6000份申請，最終有逾3500名大一新生入學，同樣創下校史最大大一班級。

不過，熱門大學競爭加劇，並不代表整個SUNY系統都變得更難錄取。SUNY官方數據顯示，2025年全系統入學人數較前一年增加2.9%，三年間累計增加6.5%。更明顯的趨勢是，學生一次申請的學校愈來愈多，而部分熱門校園收到的申請增速遠高於新生規模增長，競爭因此更加集中。