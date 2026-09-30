我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

習近平訪美罕見緊牽彭麗媛 前CIA官員：她真正份量不只是第一夫人

3生肖女天生富貴命 多金長壽有福氣、晚年生活幸福羨煞旁人

平均每人申請6.8所學校 線上申請讓熱門州大競爭升溫

記者高雲兒／紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
大學申請競爭不再只是常春藤名校的現象，一些熱門的州立研究型大學，如今也吸引愈來愈...
大學申請競爭不再只是常春藤名校的現象，一些熱門的州立研究型大學，如今也吸引愈來愈多學生申請。(圖由SUNY提供)

AI摘要

文章摘要整理：

線上申請平台普及後，學生投遞學校數增加，紐約州熱門公立大學申請暴增，競爭升溫，使原本被視為安全保底的州大也不再穩妥。

大學申請競爭不再只是常春藤名校的現象，對許多紐約家庭來說，更直接的變化是，原本兼具學術聲譽與州內學費優勢的熱門州立研究型大學，如今也吸引愈來愈多學生申請。隨著線上申請平台Common App等平台普及，學生一次投遞多校更加方便，熱門院校申請量持續攀升，所謂「安全保底校」已經不再安全。

Common App最新數據顯示，2025至2026申請季有超過150萬名學生使用平台，合計遞交超過1070萬份大學申請。前一申請季已有約149萬8000名首年申請者提交超過1000萬份申請，平均每人申請6.8所學校，高於前一年的6.64所。當季公立大學收到的申請量增加13%，遠高於私立大學的3%。

紐約州，賓漢頓大學(Binghamton University)的變化尤其明顯。校方數據顯示，2021年大一申請者為3萬9533人，2025年增至6萬1188人，四年間增加約55%；同期錄取率則由44%降至37%。2025年實際入學的大一新生為3199人，與2021年的3084人相比顯然增幅有限。

長島多名升學顧問觀察稱，過去學生多半只申請五、六所大學，如今一次申請十多所已不罕見。一些過去被部分家庭視為「安全校」的選擇，如今也未必能穩獲錄取。

石溪大學(Stony Brook University)同樣是長島與紐約市高成績學生的熱門目標。升學顧問說，石溪與賓漢頓近年受到更多學生青睞，除了學術聲譽之外，紐約州居民可享相對較低的州內公立大學學費，也是重要因素。

這股申請熱度也延伸至紐約州其他地區，水牛城大學(University at Buffalo)在2025年收到超過4萬5000份申請，創下校史紀錄，最終有5019名大一新生入學；奧伯尼大學(University at Albany)在2026年收到超過3萬6000份申請，最終有逾3500名大一新生入學，同樣創下校史最大大一班級。

不過，熱門大學競爭加劇，並不代表整個SUNY系統都變得更難錄取。SUNY官方數據顯示，2025年全系統入學人數較前一年增加2.9%，三年間累計增加6.5%。更明顯的趨勢是，學生一次申請的學校愈來愈多，而部分熱門校園收到的申請增速遠高於新生規模增長，競爭因此更加集中。

精華 FAQ

  • 主要因為Common App等線上平台讓學生更容易一次申請多校，導致熱門公立大學申請量快速累積；加上州內學費較低、學術聲譽高，進一步吸引大量學生集中申請。

  • 最新數據顯示，2025至2026申請季已有超過150萬名學生使用平台，合計遞交逾1070萬份申請；前一季平均每人申請6.8所學校，且公立大學申請量年增13%。

  • 賓漢頓大學、石溪大學、水牛城大學與奧伯尼大學都很明顯，其中賓漢頓申請人數四年增約55%，水牛城與奧伯尼也創下新高，但SUNY整體入學仍僅溫和成長。

App 升學 紐約州

上一則

大學招生標準收緊 SAT、ACT回歸、個人陳述文章也更仔細
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

增加對公立大學競爭力 中小型私立大學大降學費

增加對公立大學競爭力 中小型私立大學大降學費
紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

紐約念大學變難了？CUNY畢業率5年下跌近10%

大學招生標準逐步收緊 SAT回歸、AI文書受關注 課外活動重質不重量

大學招生標準逐步收緊 SAT回歸、AI文書受關注 課外活動重質不重量
CUNY學生免費OMNY卡上路 逾2.8萬人申請

CUNY學生免費OMNY卡上路 逾2.8萬人申請

熱門新聞

圖為紐約拉瓜地亞機場安檢。示意圖（美聯社）

紐約機場安檢查出多張假駕照 出生日期不同卻是同一張臉

2026-09-28 18:08
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30
東北部海岸東北風暴新澤西州懷爾德伍德，一場強風暴襲擊了美國東北海岸，一場大雨過後，一家人背著個人物品走在被洪水淹沒的街道上。(路透)

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一

2026-09-27 07:31
東北風暴本周末將為紐約市帶來強風及降雨，皇后區南部等沿海地區須防範淹水。（記者許振輝/攝影）

東北風暴逼近紐約 強風恐達55哩 南皇后區沿海防淹水

2026-09-24 17:33

超人氣

更多 >
月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算

月餅價格大跳水 美心白菜價 華人直呼好划算
亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊

亞運╱17歲「小孩姐」3金1銀：下班啦…我可真牛啊
黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了

黛妃知道查理不愛她仍結婚？親弟曝：她是真的動心了
未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津

未來什麼科系最吃香？馬斯克給年輕人指點迷津
國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了

國慶邀請函「中華民國」不要了？駐洛經文處回應了