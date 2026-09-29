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調查：皇后區55%長者年收入不到3萬元 近3成糧食不足

記者戴慈慧／紐約報導
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皇后區逾四成受訪長者支付日常帳單有困難，長者的經濟負擔與社區服務需求受到關注。圖...
皇后區逾四成受訪長者支付日常帳單有困難，長者的經濟負擔與社區服務需求受到關注。圖為華裔長者在公園內運動。(記者戴慈慧／攝影)

AI重點

文章重點整理：

  • 重點一：皇后區長者收入偏低，55%年收入不到3萬元。
  • 重點二：42%長者付帳單困難，近29%面臨糧食不足與住房不穩定。
  • 重點三：長者中心與數位資源不足，影響資訊取得與社區服務。

紐約市老人局(NYC Aging)今年公布的調查顯示，皇后區42%的受訪長者支付日常帳單有困難，近三成面臨糧食不足，另有24%住房不穩定；在回答收入問題的長者中，更有55%個人年收入不到3萬元。調查涵蓋1904名皇后區長者，其中497人自認為亞裔，占受訪者26.1%，長者的經濟負擔及取得社區服務問題，也與亞裔人口集中的皇后區密切相關。

這份調查是市老人局「長者服務需求評估」(Service Needs Assessment)的一部分，於2024年5月至9月進行，全市共有約8600名長者及照護者參與。

收入方面，在1737名回答相關問題的皇后區長者中，25.6%個人年收入不到1萬5000元，另有29.4%介於1萬5000元至3萬元之間，合計55%，高於全市的49.5%。此外，42%表示支付至少一項日常帳單有困難，近29%無法穩定取得價格合理且健康的食物，24%目前沒有穩定住所，或擔心失去現有住處。

市老人局今年另公布長者經濟安全報告，分析不同族裔的生活負擔，發現亞裔、西語裔及非洲裔長者面臨糧食不足及住房不穩定的比率較高，收入、住房成本及食品價格等問題也往往相互影響。

法拉盛等亞裔長者人口集中的社區而言，長者中心也是取得餐食、活動及福利資訊的重要管道。調查顯示，39.3%的皇后區受訪長者過去一年曾前往長者中心，高於全市的29.2%。不過，仍有17.9%表示無法自行前往，12.9%因身體狀況難以進出中心；另有18.5%不知道住家附近有哪些長者中心，17.7%不清楚中心提供哪些服務。

數位落差也是取得資訊的障礙，皇后區26.8%的受訪長者沒有電腦或平板，高於全市的21.5%；另有12.4%家中沒有網路，其中四成表示負擔不起網路費用，14.9%不知道如何申請。

調查還顯示，16%的皇后區受訪長者有高度孤獨感，17%處於社交隔離狀態、38.1%需要親友或鄰居協助購物、交通、預約或使用電子設備，其中6.3%需要語言翻譯協助，高於全市的4.7%。

市老人局表示，相關結果將作為規畫經濟援助、營養服務、可負擔住房及社區照護等服務的參考。需要協助的長者及照護者，可撥打Aging Connect服務專線(212)244-6469。

精華 FAQ

  • 調查顯示，回答收入問題的皇后區長者中有55%年收入不到3萬元，42%表示支付至少一項日常帳單有困難，顯示低收入與生活壓力相當普遍。

  • 近29%的受訪長者無法穩定取得價格合理且健康的食物，24%目前沒有穩定住所，或擔心失去現有住處，反映糧食不足與住房不穩並存。

  • 雖然39.3%的受訪長者曾前往長者中心，但仍有人因行動不便或不了解資訊而難以使用；此外，26.8%沒有電腦或平板，12.4%家中沒網路，增加取得服務的難度。

法拉盛 皇后區 亞裔

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