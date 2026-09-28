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紐約年約60歲女子 身中數刀陳屍中央公園偏僻處

記者許君達╱紐約報導
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中央公園內一處偏僻密林地帶發現無名女屍，疑為遭到謀殺的遊民。圖為該處密林內的景象...
中央公園內一處偏僻密林地帶發現無名女屍，疑為遭到謀殺的遊民。圖為該處密林內的景象，並非案發現場。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓中央公園內27日發現一名60多歲、疑似為遊民的女性屍體，位處偏僻，初步調查顯示，該具遺體遭遇了多處嚴重外傷，疑為謀殺。儘管目前尚無嫌疑人被逮捕，但消息稱一名男子正在接受警方訊問中。

根據警方紀錄，911接線人員於27日上午9時43分接到報案，稱中央公園東側船屋餐廳(Boathouse)附近有人失去意識。警方和急救人員趕赴現場後，當即宣布此人死亡。

消息人士透露，死者為一名年約60歲的女性，其遺體上有多處刀傷，且頭部受到嚴重創傷。發現遺體時，紐約市正在遭受東北風暴的襲擊，風雨交加，而該女子被人發現時，赤著腳、全身沾滿泥土。

據報導，死者被發現的地點位於船屋餐廳附近的一個木質涼亭內。根據地圖和新聞圖片，「船屋」北側為一片擁有自然地勢起伏的密林區域，林中視野不佳、隱蔽性強，雖小徑縱橫但沒有遊客密集的主要道路，屬於整個中央公園內較為偏僻之處。

死者所在的涼亭正位於這片密林之內，亭內搭起了一頂帳篷，帳篷四周有散落的衣物。初步調查顯示，死者可能是一名遊民，該涼亭正是她生前的寄宿之所。

本案正在調查中，警方現已封鎖了案發現場附近區域，但尚未逮捕任何嫌疑人。不過根據紐約時報報導，一名男性正在就該案件接受警方訊問。

歷史紀錄顯示，中央公園雖然治安案件頻發，但罕見命案。今年迄今為止，公園內尚未發生過任何謀殺案。

警方並呼籲知情人士提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，再輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 警方接報後，在中央公園東側船屋餐廳附近、偏僻的木質涼亭內發現遺體。該處位於林木茂密、視線不佳的區域，平時較少有大量遊客經過。

  • 死者為一名年約60歲女性，疑似是遊民，遺體上有多處刀傷，頭部也受重創。發現時她赤著腳、全身沾滿泥土，初步調查顯示疑遭謀殺。

  • 案件尚未有人被正式逮捕，但有1名男子正在接受警方訊問。警方已封鎖現場周邊，也呼籲知情者透過止罪熱線、網站或手機應用程式提供線索。

中央公園 遊民 紐約市

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