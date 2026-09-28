紐約年約60歲女子 身中數刀陳屍中央公園偏僻處

中央公園內一處偏僻密林地帶發現無名女屍，疑為遭到謀殺的遊民。圖為該處密林內的景象，並非案發現場。(記者許君達╱攝影)

曼哈頓中央公園 內27日發現一名60多歲、疑似為遊民 的女性屍體，位處偏僻，初步調查顯示，該具遺體遭遇了多處嚴重外傷，疑為謀殺。儘管目前尚無嫌疑人被逮捕，但消息稱一名男子正在接受警方訊問中。

根據警方紀錄，911接線人員於27日上午9時43分接到報案，稱中央公園東側船屋餐廳(Boathouse)附近有人失去意識。警方和急救人員趕赴現場後，當即宣布此人死亡。

消息人士透露，死者為一名年約60歲的女性，其遺體上有多處刀傷，且頭部受到嚴重創傷。發現遺體時，紐約市 正在遭受東北風暴的襲擊，風雨交加，而該女子被人發現時，赤著腳、全身沾滿泥土。

據報導，死者被發現的地點位於船屋餐廳附近的一個木質涼亭內。根據地圖和新聞圖片，「船屋」北側為一片擁有自然地勢起伏的密林區域，林中視野不佳、隱蔽性強，雖小徑縱橫但沒有遊客密集的主要道路，屬於整個中央公園內較為偏僻之處。

死者所在的涼亭正位於這片密林之內，亭內搭起了一頂帳篷，帳篷四周有散落的衣物。初步調查顯示，死者可能是一名遊民，該涼亭正是她生前的寄宿之所。

本案正在調查中，警方現已封鎖了案發現場附近區域，但尚未逮捕任何嫌疑人。不過根據紐約時報報導，一名男性正在就該案件接受警方訊問。

歷史紀錄顯示，中央公園雖然治安案件頻發，但罕見命案。今年迄今為止，公園內尚未發生過任何謀殺案。

警方並呼籲知情人士提供線索，民眾可撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或透過手機發消息至274637(CRIMES)，再輸入TIP577，還可透過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。