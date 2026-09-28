曼達尼調整遊民營地政策 市警不再回應311投訴
紐約市長曼達尼(Zohran Mamdani)進一步調整街頭遊民營地的處理方式，市警(NYPD)今後將不再直接回應民眾透過311提交的遊民營地投訴，相關案件改由市遊民服務局(DHS)及社會服務局(DSS)接手評估和派遣外展人員。市府強調，涉及犯罪、交通或即時公共安全威脅的情況仍由市警透過911處理。
市警各行動單位近期收到通知，要求警員不再前往處理由311轉來的遊民營地投訴。即使警員巡邏時自行發現營地，也被要求先向311通報，再由DHS和DSS接手處理。市府官員亦確認這項程序調整。
社會服務局發言人表示，新的處理方式下，將由遊民服務局外展團隊、而非市警，到通報地點評估情況，並向現場遊民提供庇護所及其它支援。市府同時正更新遊民服務局的追蹤系統及地理定位功能，以更有效掌握各處營地情況。若涉及犯罪、交通問題或其他公共安全事件，則仍會透過911交由NYPD處理。
在過往，針對遊民紮營的311投訴若成立，發予投訴人的結案回覆中會註明，市警已就投訴作出回應，並正準備相關調查報告。
此前，曼達尼市府今年初已宣布改變前市長亞當斯(Eric Adams)市府以警力參與清理營地的做法，曼達尼2月表示，前市府由市警負責回應遊民營地，新市府則將主要責任轉交市遊民服務局；營地收到通知後的七日期間，外展人員每天都會接觸現場遊民，嘗試安排庇護所、服務或住房，而非只在通知及清理兩個時間點介入。
市警發言人也確認最新的政策改變，並表示，任何涉及犯罪、交通狀況或公共安全的事件，仍會透過911交由警方處理。
市府311網站目前亦寫明，遊民營地投訴由遊民服務局在24小時內審查，外展人員會到場提供庇護及支援；部分地點可能需要數周才能處理完畢。
最新安排是由市遊民服務局DHS與社會服務局DSS接手評估並派遣外展人員，NYPD不再直接回應311轉來的營地投訴，改由專責團隊到場處理。 若營地涉及犯罪、交通狀況或即時公共安全威脅，市府仍會透過911交由NYPD處理；只有一般營地投訴才由DHS和DSS接手，不再由警員直接出勤。 過去亞當斯市府較依賴警力參與清理營地，現行做法則把主要責任交給DHS，並在7日期間持續外展接觸、提供庇護與支援，而非只在通知與清理時介入。
精華 FAQ
最新安排是由市遊民服務局DHS與社會服務局DSS接手評估並派遣外展人員，NYPD不再直接回應311轉來的營地投訴，改由專責團隊到場處理。
若營地涉及犯罪、交通狀況或即時公共安全威脅，市府仍會透過911交由NYPD處理；只有一般營地投訴才由DHS和DSS接手，不再由警員直接出勤。
過去亞當斯市府較依賴警力參與清理營地，現行做法則把主要責任交給DHS，並在7日期間持續外展接觸、提供庇護與支援，而非只在通知與清理時介入。
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