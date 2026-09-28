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8大道深夜搶劫案 2華男遭歹徒毆打鎖喉拿走150元現金

記者胡聲橋／紐約報導
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8大道日前發生一起襲擊搶劫案，警方正在通緝圖中的男子，呼籲知情民眾提供線索 。(...
8大道日前發生一起襲擊搶劫案，警方正在通緝圖中的男子，呼籲知情民眾提供線索 。(警方提供)

布碌崙(布魯克林)華人聚居區8大道近日發生一起深夜襲擊搶劫案，一名外族裔男子襲擊兩名受害者並搶走150元現金；警方27日公布了該名嫌犯的照片，呼籲知情者或目擊者及時與警方聯繫，以便早日將嫌犯捉拿歸案。

此案發生在市警66分局的轄區內，根據警方報告，17日(周四)凌晨3時5分左右，在8大道和42街的交叉路口，一名身分不明的男子接近了兩名受害者，其中一名為29歲的男性，另一名為24歲的男性。緊接著，男子伸手毆打了29歲受害者的臉部，並用鎖喉的方式控制住兩名受害者，最終從兩人身上搶走了約150元現金，然後徒步逃離作案現場、方向不明。

警察和急救人員聞訊趕到現場後，急救人員當場對這兩名受害者進行了治療，而警察則對兩人進行了詢問。這兩名受害者目前情況穩定。

警方在掌握信息後，向附近商店截取監控錄像，獲得男子的體貌特徵；根據警方提供的照片，這名嫌犯為一名深膚色的外族裔男子，身材中等、身體壯實，上唇留著鬍鬚，最後一次出現時頭上纏著白色頭巾、身穿深藍色運動衣和運動褲，腳上穿著一雙黑色運動鞋。

警方呼籲民眾看到與照片和視頻中特徵類似的人，立刻撥打止罪熱線(800)577-TIPS(8477)，也可登錄止罪網站www.nypdcrimestopper.com，或通過手機發消息至 274637(CRIMES)，然後輸入TIP577，或在X平台上@NYPDTips，還可通過止罪手機應用程序「CS-NYC」提供線索，消息來源絕對保密。

精華 FAQ

  • 案件發生在17日凌晨3時5分左右，地點是布碌崙8大道與42街交叉口，屬於市警66分局轄區。警方指出，當時2名男性受害者在街頭遭到嫌犯接近並攻擊。

  • 嫌犯先毆打29歲受害者的臉部，再以鎖喉方式控制2人，最後從他們身上搶走約150元現金，之後徒步逃離現場，去向目前仍不明。

  • 警方公布的嫌犯為深膚色外族裔男子，身材中等且壯實，上唇留鬍鬚，最後現身時頭纏白色頭巾、穿深藍色運動衣褲與黑鞋。民眾可致電(800)577-TIPS(8477)或透過網站、簡訊、X平台與CS-NYC App匿名通報。

8大道 布碌崙 布魯克林

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