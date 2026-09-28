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竊1600萬元虛擬貨幣 布碌崙男被判最高12年監禁

記者胡聲橋╱紐約報導
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布碌崙一名男子透過網路釣魚詐騙，非法竊取價值1600萬元的虛擬貨幣，被判四至12...
布碌崙一名男子透過網路釣魚詐騙，非法竊取價值1600萬元的虛擬貨幣，被判四至12年監禁。(路透)

一名布碌崙(布魯克林)男子透過網路釣魚和詐騙，從加密貨幣交易所Coinbase大約100名用戶手中竊取了近1600萬元。這名男子以用戶資產面臨駭客攻擊為由，誘騙他們將資金轉移到新的加密貨幣帳戶，隨後，他清空這些帳戶並利用多種途徑洗錢。這名男子認罪後，於近期在紐約州高等法院被判處四至12年監禁。

這名被告是23歲的斯佩克特(Ronald Spektor)，報住在羊頭灣。9月2日，他對全部31項指控認罪，包括一級洗錢罪、一級重大盜竊罪、一級非法持有贓物罪及其他相關罪名，被判四至12年監禁是認罪協議的一部分。被告還被沒收價值超過50萬元的現金、加密貨幣和個人財產，並賠償近1600萬元。

Coinbase是一家美國加密貨幣交易所，允許用戶買賣和儲存數位資產，Coinbase用戶是網路釣魚詐騙的常見目標。受害者證實，一名自稱是Coinbase代表的人聯繫他們，告知他們的資產面臨駭客攻擊的風險，需要轉移到新的錢包。這些用戶聽信了這個騙子的話了，將加密資產轉移到了一個他們以為完全由自己控制的錢包，但實際上斯佩克特可以隨時訪問這個錢包。

調查發現，該案導致約100名美國用戶損失了將近1500萬元。調查進一步揭露，斯佩克特竊取加密貨幣後，將被盜資產在不同的加密貨幣交易所多次兌換，進行洗錢，最終集中到「提現點」，在那裡可以兌換成其他類型的加密貨幣、用於賭博、兌換成現金，或用於購買禮品卡或數位資產。本案中，大部分被盜資產被送往賭博平台和各種線上商店。

根據交易紀錄、區塊鏈分析、數位取證以及從多份搜索令中獲取的證據，被告被認為是該犯罪計畫的幕後主使。調查發現，被告家中的IP地址與多個被盜加密貨幣的錢包有關聯。

被告利用線上論壇招募他人為其從事詐騙活動，例如製造看似駭客攻擊的假象，過程中他還吹噓自己的犯罪經歷。調查人員找到的資訊顯示，被告曾用俚語寫到，自己因賭博而輸掉了價值600萬元的加密貨幣，並暗示自己已經賺取了價值數百萬元的加密貨幣。

精華 FAQ

  • 他先假冒Coinbase代表，聲稱用戶資產有遭駭客攻擊的風險，再誘導受害者把資金轉到新錢包；實際上該錢包由他掌控，之後再將資產清空。

  • 調查顯示，約100名美國用戶損失近1500萬元。斯佩克特對31項指控認罪後，被判4至12年監禁，並被沒收超過50萬元財產及賠償近1600萬元。

  • 被告將贓款在多個交易所反覆兌換洗錢，最後集中到提現點，可再換成現金、其他加密貨幣，或用於賭博、購買禮品卡與數位資產，多數流向賭博平台和線上商店。

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