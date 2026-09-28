低級傳票年增13% 曼達尼破窗改革遭質疑
紐約市法律援助協會(Legal Aid Society)日前指出，紐約市警方針對輕微違規行為的「破窗式」(broken-windows)執法在最近一個財政年度增加13%；由於這段期間有一半時間發生於市長曼達尼(Zohran Mamdani)任期內，該協會因此質疑，曼達尼未能落實競選期間承諾的全面警務改革。
根據本月公布的紐約市市長管理報告(Mayor's Management Report)，紐約市警在2026財政年度共發出近22.1萬張低級傳票，較前一年度約19.6萬張增加13%；該報告涵蓋2025年7月至2026年6月間，當中包括前市長亞當斯(Eric Adams)市府的最後六個月，以及曼達尼上任後的首六個月。
法律援助協會在聲明中表示，曼達尼曾承諾讓紐約市告別「破窗式」警務，但最新數據顯示，市府仍延續前任市府針對低級行為較為積極的執法方式；該組織表示，這些執法行動導致民眾面臨罰款、無法上班，以及需要花時間處理法院程序等後果。
他們同時指出，在聯邦政府加強移民執法的背景下，不必要的警方接觸對移民群體可能帶來更嚴重的後果。
法律援助協會今年6月發布的一份報告也指出，曼達尼市府基本上維持了前任市府對逃票問題的處理方式；2026年第一季度，紐約市警方因逃票逮捕3188人，並發出2萬6267張相關傳票；相比之下，亞當斯市府去年同期則有3696人被捕及2萬6177張傳票。在被捕者中約94%為有色人種，而收到傳票的人中約81%為有色人種。
此外，該組織也批評曼達尼市府尚未解散NYPD的戰略應變小組(Strategic Response Group，SRG)，也沒有停止維護警方的「幫派資料庫」(gang database)，儘管他在競選期間曾承諾終止這兩項措施。
因為最新市長管理報告顯示，2026財政年度低級傳票近22.1萬張，較前一年增13%，而其中一半期間已是曼達尼任內，讓外界質疑其改革承諾未落實。 該協會認為，曼達尼雖承諾告別破窗式警務，但市府仍維持對低級違規的積極執法，讓民眾面臨罰款、誤工與出庭成本，且對移民群體風險更高。 報導指出，曼達尼市府仍未解散NYPD的戰略應變小組SRG，也未停止維護警方的幫派資料庫；此外，在逃票執法上也大致延續亞當斯時期的處理方式。
精華 FAQ
因為最新市長管理報告顯示，2026財政年度低級傳票近22.1萬張，較前一年增13%，而其中一半期間已是曼達尼任內，讓外界質疑其改革承諾未落實。
該協會認為，曼達尼雖承諾告別破窗式警務，但市府仍維持對低級違規的積極執法，讓民眾面臨罰款、誤工與出庭成本，且對移民群體風險更高。
報導指出，曼達尼市府仍未解散NYPD的戰略應變小組SRG，也未停止維護警方的幫派資料庫；此外，在逃票執法上也大致延續亞當斯時期的處理方式。
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