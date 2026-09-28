低級傳票年增13% 曼達尼破窗改革遭質疑

紐約市 法律援助協會(Legal Aid Society)日前指出，紐約市警方針對輕微違規行為的「破窗式」(broken-windows)執法在最近一個財政年度增加13%；由於這段期間有一半時間發生於市長曼達尼 (Zohran Mamdani)任期內，該協會因此質疑，曼達尼未能落實競選期間承諾的全面警務改革。

根據本月公布的紐約市市長管理報告(Mayor's Management Report)，紐約市警在2026財政年度共發出近22.1萬張低級傳票 ，較前一年度約19.6萬張增加13%；該報告涵蓋2025年7月至2026年6月間，當中包括前市長亞當斯(Eric Adams)市府的最後六個月，以及曼達尼上任後的首六個月。

法律援助協會在聲明中表示，曼達尼曾承諾讓紐約市告別「破窗式」警務，但最新數據顯示，市府仍延續前任市府針對低級行為較為積極的執法方式；該組織表示，這些執法行動導致民眾面臨罰款、無法上班，以及需要花時間處理法院程序等後果。

他們同時指出，在聯邦政府加強移民執法的背景下，不必要的警方接觸對移民群體可能帶來更嚴重的後果。

法律援助協會今年6月發布的一份報告也指出，曼達尼市府基本上維持了前任市府對逃票問題的處理方式；2026年第一季度，紐約市警方因逃票逮捕3188人，並發出2萬6267張相關傳票；相比之下，亞當斯市府去年同期則有3696人被捕及2萬6177張傳票。在被捕者中約94%為有色人種，而收到傳票的人中約81%為有色人種。

此外，該組織也批評曼達尼市府尚未解散NYPD的戰略應變小組(Strategic Response Group，SRG)，也沒有停止維護警方的「幫派資料庫」(gang database)，儘管他在競選期間曾承諾終止這兩項措施。