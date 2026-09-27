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東北風暴襲紐約 布碌崙樹倒奪命、華人社區人潮銳減

都會組記者 / 聯合報導
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紐約市未來數日累計雨量可達三至六吋，長島則料有四至六吋。市長曼達尼(Zohran...
紐約市未來數日累計雨量可達三至六吋，長島則料有四至六吋。市長曼達尼(Zohran Mamdani)發布的旅遊警示將持續至27日(周日)上午。(記者范航瑜╱攝影)

東北風暴(Nor’easter)本周末挾強風豪雨侵襲紐約。布碌崙(布魯克林)東紐約26日下午發生樹木倒塌奪命事故。另一方面，曼哈頓華埠、布碌崙8大道、皇后區法拉盛三大華人社區，街頭人潮明顯減少，部分攤商提早收攤。

26日下午約3時30分，一名56歲男子在東紐約Euclid Avenue 700號附近遭強風吹倒的樹木砸中，全身多處受傷。他被送往布魯克代爾醫院時情況危急，下午5時過後不久宣告不治。這是此次風暴造成的首起死亡事故。

紐約市府26日提醒，這場風暴可能為全市帶來累計1至3吋降雨，局部地區雨量更高；26日至27日陣風時速可能達40至55哩，恐造成樹木倒塌及停電。市府先前也警告，洛克威、牙買加灣及法拉盛灣周邊等沿岸低窪地區有淹水風險。

在布碌崙8大道，平日周末聚集的路邊攤商及人潮明顯減少，不少攤販也提早結束營業。愛新鮮超市店員施女士表示，26日到店顧客比一般周末少，25晚間則有較多人提前採購，但沒有出現集中搶購特定商品的情況。超市目前照常營業，近期，僅有在2月唯一因暴風雪天氣減班。

販售水果的攤商易先生表示，受天氣影響，當日生意的確較平常慘淡，但前一日有較多顧客提前採買如桃子、龍眼等較耐放的水果。他亦表示，碰上盛產桃子的季節，為在銷量好的時機多賣一些水果，即使人潮不多他還是決定出來擺攤，「都是為了討生活嘛！」此外，平時往返布碌崙8大道與法拉盛的華人小巴班次不因風暴而減班或停駛，將繼續維持每30分鐘或45分鐘頻率發車。

曼哈頓華埠一帶，商業活動則在當日大致維持。多家華人超市仍照常開門，未見大規模停業，亦暫未見區內小巴業者發布全面停駛公告。社區活動則出現調整，原定26日由華埠商業改進區(Chinatown BID)舉行的「月聚華埠・千里同席」中秋活動，以及華人策劃協會(CPC)總部舉辦的「家庭同樂日」，目前均已將日期改至10月3日。同時，地鐵整體仍維持運行，但部分路線曾因東北風暴吹落雜物而出現延誤。

在皇后區法拉盛，不少居民則提前安排買菜與出行。晚間街上行人稀少，超市裡顧客也不多，未見民眾集中採購，整體氣氛平靜。

受訪居民張先生說，擔心稍晚風雨變大，自己一早便頂著風雨出門買菜，沒想到回家後風停雨歇。「早知道就晚一點出門了，」他說。李女士則表示，自己所在的地方白天沒有明顯降雨，直到傍晚才開始下雨，因此沒有特意趕在上午採買。

不太繁忙的法拉盛華人超市。(記者高雲兒 / 攝影)
不太繁忙的法拉盛華人超市。(記者高雲兒 / 攝影)

精華 FAQ

  • 26日下午，布碌崙東紐約Euclid Avenue 700號附近一名56歲男子遭強風吹倒的樹木砸中，送醫時已危急，傍晚不治，成為這場風暴的首起死亡事故。

  • 市府指出，風暴可能帶來1至3吋降雨，局部更高，26日至27日陣風可達40至55哩，恐引發樹倒、停電與沿岸低窪地區淹水，尤其洛克威、牙買加灣及法拉盛灣周邊需留意。

  • 華埠、布碌崙8大道與法拉盛的人潮普遍減少，部分攤商提早收攤，但多家超市仍照常營業，小巴班次也未全面減班；原定的中秋活動與家庭同樂日則改期至10月3日。

布碌崙 布魯克林 法拉盛

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