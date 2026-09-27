我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

亞運棒球／中華隊5：1勝中國奪銅 林昱珉8局10K無失分差點飆無安打

美軍印太司令登時代雜誌封面 稱對中國戰爭有信心 奉行1核心戰略

紐約市議會推AI監管 擬設「緊急終止開關」、獎勵吹哨者

記者范航瑜╱紐約報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
市議會議長梅寧(Julie Menin)近日提出一系列人工智慧(AI)監管法案，...
市議會議長梅寧(Julie Menin)近日提出一系列人工智慧(AI)監管法案，擬要求在紐約市營業的AI公司接受第三方安全驗證。(取自市議會Flickr)

AI摘要

文章摘要整理：

紐約市擬以新法管制AI公司，要求第三方驗證、安全終止機制與吹哨者獎勵，並邀請多家科技巨頭出席聽證，回應AI風險升溫。

紐約市議長梅寧(Julie Menin)近日提出一系列人工智慧(AI)監管案，擬要求在紐約市營業的AI公司接受第三方安全驗證，並為系統設置可由人類操作的「緊急終止開關」(kill switch)；另一項提案則以罰款收入，獎勵揭發違規企業的吹哨者。

全體51名市議員將於10月5日(周一)舉行罕見的全體聽證會，討論快速發展的AI對市民構成的風險。梅寧已致函五家主要科技企業負責人，要求Anthropic執行長阿莫代(Dario Amodei)、OpenAI執行長奧特曼(Sam Altman)、Google執行長皮查伊(Sundar Pichai)、馬斯克(Elon Musk)及Meta執行長祖克柏(Mark Zuckerberg)出席。

根據提案，科技公司未經外部專家核實內部安全說法，不得在紐約市內推廣、銷售或部署AI系統；在市內使用的AI工具也須設置可由人類介入、即時關閉系統的機制。每項違規最高可罰2萬5000元。

梅寧表示，市府希望鼓勵紐約發展為全球科技及AI重鎮，但這也意味當局更有責任設置適當防護，避免無心造成的後果。她指出，紐約市監管各行各業，多家主要AI公司也在此設點，這項新興科技卻幾乎未受規管。

市議會表示，提案適用於在市內設點並向市民提供服務的企業，可由市府執法；若監督未同步加強，前沿AI模型恐帶來災難性風險。

這套市級法案與州府近期行動相呼應。州長霍楚(Kathy Hochul)日前宣布，AI公司11月起須在州府網站登記，並在重大安全事故發生後72小時內通報；她也未排除採用終止開關。

AI安全疑慮本月再度升溫。Anthropic研究員考克森(Jacob Coxon)辭職時警告，業界競相開發可自行改進的超級智能，可能在本世紀末前危及人類。

精華 FAQ

  • 提案核心包括要求在紐約市營業的AI公司接受第三方安全驗證，並為系統設置可由人類操作的緊急終止開關，同時透過罰款收入獎勵吹哨者。

  • 根據提案，未經外部專家核實安全說法就推廣、銷售或部署AI系統者，市府可處罰款，每項違規最高可達2萬5000元，並可由市府執法。

  • 市級提案與州府方向相呼應。州長霍楚已宣布，AI公司11月起須在州府網站登記，重大安全事故也要在72小時內通報，並未排除採用終止開關。

紐約市 梅寧 Google

上一則

2華裔郵政雇員涉盜禮品卡遭起訴 被控多罪最高刑期十年

下一則

東北風暴襲紐約 有市民被樹木砸死 惡劣天氣將持續至周一
➤➤➤ 市政、民生、交通、安全、教育…關注大蘋果的熱門新聞，探討華人社區焦點話題，分享在地記者的觀察和看法，歡迎收聽「紐約客談」>>>

延伸閱讀

紐約市議會下月辦AI安全聽證 要求OpenAI、Anthropic代表出席

紐約市議會下月辦AI安全聽證 要求OpenAI、Anthropic代表出席
州長霍楚推進AI安全法 擬研究「緊急關閉機制」

州長霍楚推進AI安全法 擬研究「緊急關閉機制」
Dreamforce場外另一種聲音 示威者籲放慢AI發展

Dreamforce場外另一種聲音 示威者籲放慢AI發展
AI四巨頭有意減緩研發 遭控「聯合壟斷」影響訂戶權益

AI四巨頭有意減緩研發 遭控「聯合壟斷」影響訂戶權益

熱門新聞

紐約市清潔局(DSNY)社區協調員陳景儒現場解答居民問題。(記者高雲兒╱攝影)

沾油披薩盒要當廚餘、垃圾箱不能裝太滿 專家解惑

2026-09-19 07:21
東北風暴襲擊新澤西州長枝市，居民涉水走過大西洋大道淹水路段。(美聯社)

東北風暴已影響4000萬人 強降雨晚間8時襲擊紐約

2026-09-26 16:51
對紐約市數千棟同樣即將失去稅務優惠的大樓而言，這也將成為新的財務壓力。（路透）

紐約公寓房產稅優惠到期 140元暴增至1萬元…屋主崩潰

2026-09-22 17:23
上班僅2.5小時，就因主管所謂的「衛生問題」遭到解雇。示意圖（美聯社）

主管1句話…紐約男剛找到工作 上班2.5小時就被解雇

2026-09-18 16:45
紐約時報「1619計畫」幕後主要作者韓納．瓊斯（Nikole Hannah-Jones）。（路透）

為教育平等送女兒上壞學校？紐時記者認了「辜負孩子」

2026-09-21 14:59
梁女士遭遇連環騙局，險些上當，她希望更多華人了解此類騙術。圖為梁女士在報案後得到的防範身分盜竊騙局的宣傳冊。(受訪者提供)

華婦識破保險詐騙 仍險落連環陷阱

2026-09-25 02:30

超人氣

更多 >
川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了

川普15歲孫女用中文問候 習近平夫婦：沒想到長這麼高了
日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退

日本免稅袋將取消 不能偷吃或用掉 收據上少1樣全不能退
蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他

蕭景鴻走投無路全身剩3塊錢 早餐店老闆娘做1事救了他
華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點

華人從加州搬到波士頓「天都黑了」 9月清晨僅8度、最不習慣這一點
有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人

有預感？劉歡病逝10幾天前 急託妻子還錢給別人